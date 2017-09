Efringen-Kirchen Lehrer war für ihn eine Berufung

Istein/Lörrach (sc). In seinem Leben viel bewegt hat Eberhard Graeger, der heute seinen 80. Geburtstag feiert. Mit seiner Wahlheimat Istein eng verbunden, brachte er sich jahrzehntelang ehrenamtlich in das Dorfleben ein. 15 Jahre lang war Eberhard Graeger Gemeinde- und Ortschaftsrat in Efringen-Kirchen, davon eine Wahlperiode lang als stellvertretender Bürgermeister und eine weitere Periode als Ortsvorsteher von Istein. Zugehörig war er als Parteiloser der CDU-Fraktion.

Ganz besonders verdient hat sich der Jubilar um die Seniorenarbeit gemacht. Seit 40 Jahren leitet er mit seiner Frau Renate ununterbrochen den Ökumenischen Seniorenclub Istein/Huttingen, der bisher mit 293 Seniorennachmittagen, 259 Ausflügen, diversen Theaterfahrten, Flugreisen sowie Besuchs- und Gratulationsdiensten ein beachtliches Angebot bot. Für diesen ehrenamtlichen Einsatz wurde ihm 1988 die Gemeindemedaille und 1993 die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg überreicht.

Im Ausschuss für Kriegsdienstverweigerer, als Jugendschöffe am Amtsgericht Lörrach, im Kirchengemeinderat und als Bezirkssynodaler wirkte der Jubilar ebenfalls. Seit 1984 ist er Prädikant der Badischen Landeskirche, zu seinen Aufgaben gehören Gottesdienstvertretungen, Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen im Kirchenbezirk Lörrach. Zudem saß er im Prüfungsausschuss der Industrie- und Handelskammer für Industriekaufleute, und bis heute ist er als gesetzlicher Betreuer für drei Mandanten aktiv. Für seine Verdienste in der IHK wurde der Jubilar 1994 mit einer Ehrenurkunde für „besonders aktive Mitgliedschaft im Prüfungswesen“ geehrt.

Geboren ist der Jubilar in Magdeburg. Nach dem frühen Tod der Eltern wuchs er mit drei Brüdern in Lauscha und in Eisenach auf, wo er in der Oberschule, Russisch, Latein und Griechisch lernte. Noch heute habe er Kontakt zu ehemaligen Schulkameraden. 1955 begann der Jubilar eine Buchhändlerlehre in einer evangelischen Buchhandlung. 1959 floh er nach Westdeutschland.

In Tübingen lernte er seine Frau Renate, geborene Fischer, kennen. Geheiratet wurde 1964 in Efringen-Kirchen. 1965 und 1966 wurden dem Paar zwei Töchter geschenkt. Das Studium in Freiburg musste der Jubilar mangels Geld abbrechen. So entschloss er sich, zuerst bei der Firma Schöpflin, später dann bei der MAN-Niederlassung in Lörrach zu arbeiten. Dennoch ging der Jubilar zielstrebig seinen Weg und studierte von 1969 bis 73 in Basel Nationalökonomie. Mit dem Abschluss „Lizentiat“ in der Tasche nahm Graeger eine Referendarstelle an der Kaufmännischen Schule in Lörrach an. Von 1975 bis 2001 arbeitete er an der Kaufmännischen Schule in Lörrach, zuletzt als Studiendirektor und Konrektor. Daneben gab er Unterricht an der Technikerschule Basel in VWL, BWL und in Schweizer Staatskunde. In Lörrach war er beim DHV in den Bereichen Wirtschaftsfächer und Bilanzbuchhalterkurse tätig. Der Lehrerberuf war für den Jubilar mehr als nur ein Beruf, das war „Berufung“.

1971 baute das Paar ein Haus in Istein, in dem es bis vor 17 Jahren lebte. 2001, nach seiner Pensionierung zog es nach Lörrach in eine großzügige, stadtnahe Wohnung um. Die Verbindung zuIstein hat Eberhard Graeger jedoch nie verloren. Als Ehrenmitglied des Sportvereins, des Musikvereins und der Narrenzunft Isteiner Drübel, nimmt er noch heute aktiv am Geschehen im Ort teil. Dabei liest er gerne über Historie oder politische Ereignisse. Auch das Reisen macht dem Jubilar Freude. Südamerika, Kanada oder die Schweiz, wo die Familie 25 Jahre lang am Murtensee wanderte, sind in schöner Erinnerung. Auch das Motor-Bootfahren gehört zu den geliebten Freizeitbeschäftigungen. Gesund bleiben, das Aufwachsen der beiden Enkelkinder zu erleben und zu genießen, das wünscht sich der Jubilar. Das Jubelfest wird mit der Familie und mit Freunden gefeiert werden.