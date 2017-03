Kleinkems (os). Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus: Das Sprichwort gilt in diesen Tagen ganz besonders für den Sportclub (SC) Kleinkems. Denn er besteht 2017 genau 50 Jahre. Und diesen runden Geburtstag wird der Verein im Juli mit einem Festwochenende feiern, kündigen Vorsitzender Dennis Braun und Sportchef und Fördervereins-Vorsitzender Wolfgang Eyrich an.

„Wir starten mit Zuversicht, sowohl in sportlicher als auch geselliger Hinsicht ins neue Jahr und in die Spiele nach der Winterpause“, sagt Eyrich. Er weist darauf hin, dass die Aktivmannschaft weiterhin Willy Gangwisch trainieren wird und dieser demnächst auch seinen Kontrakt für die Saison 2017/2018 verlängern dürfte. „Willy macht seit drei Jahren einen sehr guten Job“, lobt Eyrich. Für die Rückrunde habe der SC Kleinkems einen neuen Spieler aus der Schweiz. Yannick Siebenpfund wird für Verstärkung sorgen und folgt einigen anderen Schweizer Spielern. Die Mannschaft, die in der Kreisliga C auf Rang sechs steht, hat schon Mitte Januar die Vorbereitungsphase für die am 26. März wieder beginnende Wettspielzeit eingeläutet.

Der Sportclub habe nun eine kompakte Mannschaft mit überwiegend jungen, aber auch ein paar erfahrenen Spielern und sei guter Dinge, dass sie die gute Platzierung aus dem alten Jahr halten kann.

Eyrich war lange Jahre selbst Trainer in seinem Stammverein SC Kleinkems, ehe er im Sommer 2014 Gangwisch als Chef-Trainer nach Kleinkems holte und so die administrativen Dinge in den Fokus nehmen konnte. Gangwisch kickte von 1988 bis 2009 selbst in der „Ersten“ des SC, machte dabei auch den Aufstieg in die Kreisliga B mit, ging dann aber in den fußballerischen Ruhestand als Aktivkicker. Nach Tätigkeiten als Trainer bei anderen Vereinen im Markgräflerland kehrte er vor drei Jahren nach Kleinkems zurück.

Im außersportlichen Bereich, berichten Braun und Eyrich, sei alles bestens, auch, weil zum Jahresbeginn Schuldenfreiheit besteht. Der sanierte Hartplatz, der 2013 in vielen Eigenleistungen runderneuert wurde, ist damit bezahlt.

Bester Dinge sind die Verantwortlichen auch bezüglich der 50-Jahr-Feiern. Ein Festkomitee um den Vorsitzenden Braun hat für Freitag, 7. Juli, einen Festakt im Rathaussaal auf der Agenda. Am Samstag, 8. Juli, soll auf dem Rasenplatz tagsüber ein Damen-Fußball-Turnier stattfinden. Abends wird es im Wäldchen neben dem Sportheim ein Open-Air-Konzert geben. Am Sonntag, 9. Juli, wird ein Herren-Fußball-Turnier stattfinden.

Fürs Jubiläum wird der SC Kleinkems außerdem eine Chronik erstellen und rechtzeitig zum Festwochenende herausgeben.