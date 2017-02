Efringen-Kirchen. „Viva la musica“ lautet der Titel des neuen Chorkonzerts, das der Sängerbund Efringen-Kirchen mit Liedern über die Wirkung von Musik und deren Bedeutung für die Menschen vorbereitet hat. Zweimal ist Gelegenheit, dieses Konzert zu besuchen: am Samstag, 18. Februar, ab 19.30 Uhr im Foyer der Halle in Efringen-Kirchen und am Sonntag, 19. Februar, ab 17 Uhr in der evangelischen Kirche in Tannenkirch.

Der Sängerbund ist dafür bekannt, dass er in vielen Stilen der Chormusik zu Hause ist und ein ausgesprochen vielfältiges Repertoire hat, was er zuletzt beim Opernkonzert im November unter Beweis stellte. So werden im neuen Konzertprogramm Chorlieder aus sechs Jahrhunderten präsentiert, beginnend bei Madrigalen des 16. und 17. Jahrhunderts mit ihrer rhythmisch anspruchsvollen, an der damaligen Tanzmusik orientierten Musik. Fast jeder gemischte Chor hatte früher diese Lieder im Repertoire, die man unter „Lob der Musik“ zusammenfasste. Nach einigen Stücken aus der Zeit von Klassik und Romantik kommen moderne Chorstücke zum Vortrag, darunter zwei populäre Titel aus dem Film „Wie im Himmel“ und auch Songs von Reinhard Mey – alles Lieder, welche die Bedeutung der Musik und besonders des Singens für die Menschen zum Thema haben.

Die Leitung hat Erhard Zeh. Begleitet werden die Sänger von Sylke Mehnert am Klavier und Uli Pfleiderer (Laute und Gitarre).