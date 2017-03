Efringen-Kirchen Naturfreunde betreuen 300 Nistkästen

Efringen-Kirchen (mao). Die Natur- und Vogelfreunde Efringen-Kirchen setzen sich seit bald 60 Jahren für ökologische Belange in der Gemeinde ein und wollen auch künftig verlässlicher Partner für den Umweltschutz sein.

Rückblick Wichtiger Pfeiler der Arbeit ist immer wieder der Landerwerb. Auch im vergangenen Jahr konnte der Verein einige Grundstücke erwerben, mit denen Biotope vernetzt werden oder die später für wertvollere Gelände eingetauscht werden, berichtete Vorsitzender Bernhard Wiesler.

Ziel ist dabei stets, für die heimische Tier- und Pflanzenwelt Nahrungs-, Nist- und Rückzugsmöglichkeiten zu schaffen. Arbeitseinsätze Um dies zu erreichen, übernimmt der Verein auch Bachpatenschaften an Feuer-, Enge- und Mühlebach. Zwei Grundstücke werden in Fischingen gepflegt, insgesamt rückten die Mitglieder neun mal zu Arbeitseinsätzen aus, mehr als 200 Arbeitsstunden wurden geleistet. Besonderen Dank gab es für Aino Hakala, Hans Peter Kilchling, Gerhard Schneider und Helmut Sieglin.

Darüber hinaus pflegt der Verein Jungpflanzen (rund 80 Stunden), betreut rund 300 Nistkästen (unter Federführung von Naturwart Bernd Münkel) und pflegt Ruhebänke sowie Infotafeln (rund 25 Stunden pro Jahr).

Besonders bitter stieß hier auf, dass die Schautafel und die Ruhebank an der „Blauen Brücke“ (beim Gießenfeld) am vergangenen Wochenende (an unterschiedlichen Tagen und wohl von unterschiedlichen Tätern) zerstört wurde. In den nächsten Wochen soll beides wieder hergerichtet werden.

Der stellvertretende Vorsitzende Siegfried Kurz bedankte sich besonders beim Vorsitzenden Bernhard Wiesler für seine Arbeit. Der Verein sei für die Zukunft gut aufgestellt.

Grußwort Bürgermeister Philipp Schmid lobte in seinem Grußwort die hervorragende Arbeit, die der Verein für die Umwelt leiste. Er warb dafür, dass die Natur- und Vogelfreunde weiterhin am Kinderferienprogramm der Gemeinde teilnehmen. Denn schon heute würden viele Kinder an „Emotionsdefiziten“ leiden, beklagte der Bürgermeister.

Ehrungen Im Rahmen der Versammlung fanden auch Ehrungen statt. Ausgezeichnet wurden Rolf Krumm (50 Jahre Mitgliedschaft), Helmut Sieglin und Bernhard Köninger (40 Jahre) sowie Helga Meier, Klaus Klemm, Siegfried Kurz, Bernd Münkel und Thomas Vollmer (25 Jahre).

Zu Ehrenmitgliedern wurden Kassierer Peter Ludin und der scheidende Schriftführer Alfred Schneider ernannt. Beide üben seit mindestens 20 Jahren Vorstandsämter aus.

Wahlen Einstimmig gewählt wurden Bernhard Wiesler (Vorsitzender), Christian Vollmert (für Alfred Schneider) als Schriftführer, Alfred Schneider (für Tobias Gombert) als stellvertretender Kassierer; Bernd Münkel bleibt Natur-, Philipp Schoch Materialwart. Alois Schaffhauser und Manuel Stächelin sind auch weiterhin Beisitzer.