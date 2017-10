Efringen-Kirchen Phantasievolles Angebot lockt reichlich Kundschaft

Efringen-Kirchen (mao). Das Kinderhaus in Efringen-Kirchen geht neue Wege in der Elternarbeit und öffnet sich gleichzeitig für die Bevölkerung. Statt Muttertagsbrunch bot die Kindergartenleitung erstmals einen Frauenflohmarkt an, der eine sehr gute Resonanz fand.

20 Ausstellerinnen hatten in Foyer und Gymnastikraum ihr Angebot aufgebaut und wurden fast überrannt. Gedränge herrschte in den Gängen und Fluren – damit hatte Initiatorin Ulrike Mörgelin, pädagogische Leiterin des Kinderhauses, nicht gerechnet.

Den Müttern die Möglichkeit zum „entspannten Shoppen“ zu geben, war eines der Ziele an diesem Freitagabend. Schlendern mit einem Gläschen Prosecco in der einen und einem Canapé in der anderen – so war der Einkaufsstress durchaus erträglich. Eine Schweizerin wurde von einer Freundin auf den Frauenflohmarkt aufmerksam gemacht und zeigte sich begeistert: „So was findet man in Basel nicht, hier in Deutschland gibt es viel phantasievollere Sachen.“ Dann zog sie mit einem ganzen Sack voll an erworbenen Kissen, Blusen und Hosen glücklich von dannen.

Auch die Standbeschickerinnen zogen eine durchweg positive Bilanz: Frauenflohmärkte verzeichneten sowieso einen höheren Umsatz, die Kundschaft sei ausgabefreudiger. Aber gibt es zwischenzeitlich nicht zu viele solche Anlässe? „Überhaupt nicht“, einen Markt für modische Jeans und Blusen für zwei bis zehn Euro gebe es immer, erwidert eine passionierte Frauenflomarktgängerin.

Die Kinderhausleitung kann sich noch weitere Events vorstellen. „Warum nicht mal ein Kreativmarkt im Sommer?“, denkt Ulrike Mörgelin schon mal vorsichtig in die Zukunft. Ihr ist aufgefallen, dass so manche Mutter in ihrer Freizeit große Talente entwickelt. Dieser Kreativität ein Forum zu bieten, könnte spielend einen eigenen Markt füllen – gerne auch als lockeren Anlass im Freien, spinnt Nicole Fischer, Kindergartenkoordinatorin der Gemeinde, die Idee weiter. Beschlossen ist da freilich noch nichts. In Ruhe wird zunächst einmal das Ergebnis des „Testballons“ Frauenflohmarkt ausgewertet.