Efringen-Kirchen Protest gegen Lärmbelästigung

Efringen-Kirchen. Der anhaltende Güterzugverkehr auf der alten Rheintalstrecke und die massive Lärmbelästigung am Bahnhof Efringen-Kirchen veranlassten den SPD-Landtagsabgeordneten Rainer Stickelberger, sich an den DB-Konzernbeauftragten für Baden-Württemberg, Sven Hantel, zu wenden. Bürger hatten wegen der Missstände Stickelberger um Unterstützung gebeten.

Dass der Katzenbergtunnel aufgrund von verschiedenen Arbeiten hin und wieder gesperrt werden müsse, sei zwar zu verstehen. Unverständlich sei jedoch, „dass Bürger keine Antworten auf ihre Beschwerden bekommen.“ Ebenso unverständlich sei auch, „wenn tatsächlich Güterzüge insbesondere nachts und an den Wochenenden auf die alte Rheintalstrecke geleitet werden, während Personenzüge durch den Katzenbergtunnel fahren.“

Hupen und Pfeifen der Loks zu allen Tages- und vor allem Nachtzeiten, nächtliche Reparaturen an Zügen oder Rangierfahrten mit Erschütterungen oder das stundenlange Stehen von Dieselloks bei laufendem Motor mögen vielleicht nötig sein, so Stickelberger weiter an Hantel, angesichts des fehlenden Lärmschutzes sei diese Situation aber nicht weiter tragbar.

Alle Bürger hätten ein Recht auf den Schutz vor gesundheitsschädlichem und belastendem Lärm, schreibt der Abgeordnete. Während jede Kommune im Land verpflichtet sei, bei Überschreitung der Lärmgrenzwerte Maßnahmen zu ergreifen, scheine sich die DB der Verantwortung zu entziehen. Stickelberger fordert Hantel auf, sich dafür einzusetzen, dass schon jetzt und nicht erst 2019 oder gar 2025 so viele Güterzüge wie möglich und vor allem nachts durch den Katzenbergtunnel geleitet werden. Und am Bahnhof Efringen-Kirchen seien „Lärmschutzmaßnahmen und Rücksicht auf die Gesundheit der betroffenen Bürgerinnen und Bürger in höchstem Maße erforderlich.“