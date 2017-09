Efringen-Kirchen „Verletzte“ und Feuerwehrmann werden „gerettet“

Nachrichten-Ticker

00:19 Discounter erhöhen Butterpreise erneut deutlich

Berlin - Die Butterpreise sind erneut deutlich gestiegen. Aldi Nord und Aldi Süd erhöhten Anfang des Monats den Preis für Deutsche Markenbutter in der untersten Preislage um 20 Cent auf nun 1,99 Euro je 250-Gramm-Packung, wie die "Bild"-Zeitung berichtet. Dies sei nach Angaben von Aldi Süd der höchste Preis seit der Euro-Einführung 2002. Ursache seien demnach höhere Einkaufspreise, vor allem für Fett. An den Aldi-Preisen orientieren sich üblicherweise auch die anderen Discounter.

23:52 Merkel trifft Robert Redford

Berlin - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich in Berlin mit Robert Redford getroffen. Der 81 Jahre alte Hollywoodstar engagiere sich seit vielen Jahren für den Klimaschutz und die Rechte der indigenen Bevölkerung in den USA, hieß es dazu auf der Instagram-Seite der Kanzlerin. Begleitet wurde Redford von seiner Ehefrau Sibylle Szaggars-Redford. Der Inhalt des Gesprächs wurde nicht bekannt. Es ist nicht der erste solche Besuch: Auch die politisch aktiven Schauspieler George Clooney und Richard Gere waren schon bei Merkel im Kanzleramt.

23:51 London will Brexit-Gespräche beschleunigen

London - Die britische Regierung will die Verhandlungen über den geplanten EU-Austritt mit Brüssel intensivieren. Das sagte eine Sprecherin von Premierministerin Theresa May in London. Bisher wird jeweils eine Woche pro Monat verhandelt. Die Bilanz nach drei Runden sieht jedoch mager aus. Noch sei kein neuer Modus für die Brexit-Gespräche vereinbart, sagte die Sprecherin. Ende März 2019 wird Großbritannien die EU verlassen. Sollten sich London und Brüssel bis dahin nicht auf ein neues Abkommen geeinigt haben, droht Großbritannien ungeregelt aus der EU auszuscheiden.

22:43 DFB-Team wahrt makellose Bilanz: 6:0 gegen Norwegen

Stuttgart - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist nur noch einen Punkt von der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2018 in Russland entfernt. Der Titelverteidiger gewann in Stuttgart gegen Norwegen mit 6:0 und behauptete seine makellose Bilanz in der Gruppe C mit den achten Sieg im achten Spiel. Vor den letzten beiden Spielen führt die DFB-Mannschaft mit fünf Punkten vor Nordirland, das Tschechien 2:0 bezwang. In der nächsten Partie am 5. Oktober in Belfast gegen die Nordiren reicht dem Weltmeister ein Remis zur Qualifikation.

21:50 USA für härtere Sanktionen gegen Nordkorea

New York - Die USA wollen nach Nordkoreas jüngstem Atomtest in nur einer Woche verschärfte UN-Sanktionen gegen die Regierung in Pjöngjang durchdrücken. Zum Abschluss einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates sagte Washingtons UN-Botschafterin Nikki Haley, sie werde dem Rat einen Katalog mit härteren Maßnahmen vorlegen. Die Abstimmung über den Resolutionsentwurf solle kommenden Montag erfolgen. Angesichts möglicher weiterer Raketenstarts Nordkoreas sei höchste Eile geboten. Bundeskanzlerin Angela Merkel warb in einem Telefonat mit US-Präsident Donald Trump für eine friedliche Lösung.