Efringen-Kirchen Wahlen und Ehrungen der Egringer Schützen

Wahlen: In seinem Amt als Oberschützenmeister bestätigt wurde Horst Ritter. Er teilte jedoch mit, dass nach nunmehr mehr als 20 Jahren diese Amtsperiode seine letzte sein werde. Ebenfalls bestätigt wurden Anneliese Hemmer (Schriftführerin), Michael Hagin (Sportleiter) und Frieder Büchelin (Beisitzer). Neu eingerichtet wurde das Amt des zweiten Schützenmeisters. Hierfür gewählt wurde Thomas Wendel.

Ehrungen: Für 50-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet wurden: Werner Goller, Karl Jost, Waldemar Meier, Helmut Motz, Gerhard Schopferer, Reinhard Schopferer, Hans Sehringer, Gerd Treutner, Hans Walser, Siegfried Wenk und Manfred Zimmermann.

Zum Ehrenmitglied für 40-jährige Mitgliedschaft ernannt wurden Dieter Brombacher, Kurt Büchelin, Jürgen Enderlin, Hansjörg Müller, Max Schneider und Rudolf Schopferer. Melanie Ritter wurde für 25 Jahre aktive Mitgliedschaft zum Ehrenmitglied ernannt. 25 Jahre dabei sind auch Dietmar Boketta und Theo Wenk.

Egringen (cre). Zur 50. Generalversammlung konnte der Vorsitzende des 168 Mitglieder zählenden Schützenvereins Egringen – davon sechs in der Jugend –, Oberschützenmeister Horst Ritter, im Schützenhaus auf dem Läufelberg eine stattliche Anzahl an Mitgliedern begrüßen. Schriftführerin Anneliese Hemmer skizzierte die Aktivitäten im vergangenen Jahr. So musste beim Ostermontagsschießen ein Rückgang der Teilnehmerzahl festgestellt werden. Auch der „Tag der offenen Tür“ fand einen geringeren Anklang als erhofft. Gut besucht war hingegen das Grümpelschießen. Aufgrund sehr guter Leistungen konnten zehn Starts bei der deutschen Meisterschaft in München verbucht werden.

Als großes Vorhaben für dieses Jahr nannten Hemmer und Ritter die Erneuerung der Stromleitung und einen Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung. Die Küche wird immer noch über einen Tank im Obergeschoss des Schützenhauses mit Wasser versorgt, wohingegen die Toilettenspülung über eine Zisterne erfolgt. Die Planung für das Bauvorhaben liege bei der Gemeinde, sagte Ritter. Man hoffe, dass diese inklusive Baugenehmigung bis Mitte des Jahres vorliege, damit der Verein dann auch die Zuschüsse beim Sportbund beantragen könne.

Den Sportbericht legte Michael Hagin vor. Im vergangenen Jahr starteten Egringer Schützen in allen Altersklassen bei Kreis-, Landes- und Deutschen Meisterschaften. Es habe wieder reichlich Edelmetall eingesammelt werden können, sagte Hagin. Bei den Kreismeisterschaften waren es 28-mal Gold und je achtmal Silber sowie Bronze. Bei der Landesmeisterschaft gingen die Egringer achtmal als Sieger hervor, siebenmal als Zweite und viermal als Dritte. Sehr erfolgreich schnitt im vergangenen Jahr der Schützennachwuchs ab.

Finanzen: Von einem auch in finanzieller Hinsicht zufriedenstellend verlaufenen Jahr konnte Kassiererin Annett Hübscher berichten. Einnahmen erzielte der Verein auch aus Vermietungen der Wirtschaftsräume für Privatfeiern. Aufgrund der zweckgebundenen Rücklagen könne der Verein den Ausgaben für die Erneuerung beziehungsweise Neulegung der Strom- und Wasserleitungen gelassen entgegen sehen, stellte sie fest.

Termine: Ostermontag, 17. April, Vereinsgrümpelschießen;

Kontakt: Horst Ritter (Oberschützenmeister), Tel. 07626 / 1465; Homepage: www.schuetzenverein-egringen.de