Efringen-Kirchen Warten auf ein neues Fahrzeug

Von Jutta Schütz

Noch immer ist es nicht da: das neue für geländegängige Einsätze ausgelegte Auto, das die Bergwacht Istein bekommen soll. Als möglicher Liefertermin steht nun der kommende Winter im Raum. Für die Bergwacht ist das frustrierend, weil sie nun überhaupt kein Einsatzfahrzeug mehr hat. Das wurde bei der gut besuchten Mitgliederversammlung deutlich.

Istein. Ursprünglich hieß es seitens der Landesleitung und des Innenministeriums, dass die Bergwachtortsgruppe Istein zu den Gruppen gehört, die als erstes einen Ersatz für die viel zu alten beziehungsweise nicht mehr TÜV-tauglichen Fahrzeuge bekommen soll.

Der Toyota, den die Isteiner Bergwacht über die Landesleitung nach dem Verkauf ihres „Uralt-T3“ als Interimsfahrzeug gestellt bekam, erwies sich als „erschreckend kurzlebig“, so der Vorsitzende Guido Strack. „Fazit ist, wir haben kein Auto mehr – wir hoffen sehr, dass Landesleitung und Innenministerium jetzt mal Gas geben, denn die Weichen sind eigentlich gestellt“, sagte Strack.

Rückblick

Die Bergwacht war unter anderem als Helfer beim Ultra Bike Marathon in Kirchzarten vor Ort und hat sich im Herbst an der Suche nach dem Piloten eines abgestürzten Kleinhubschraubers bei Furtwangen beteiligt, der nur noch tot geborgen werden konnte.

„Wir haben mittlerweile eine tolle Jugendgruppe mit bis zu 14 Kindern und Jugendlichen“, hielt Strack fest. Er verwies mit dem Leiter des Bergrettungsdienstes, Dominik Bachmann, darauf, dass es in der Bergwacht Istein auch wegen der guten Nachwuchsarbeit zehn ausgebildete und geprüfte Einsatzkräfte und sieben Anwärter in Ausbildung gibt.

Ausblick

Wichtig ist für die Bergwacht, dass beim Materiallager, das vom Gesangverein zur Verfügung gestellt wurde, klarere Verhältnisse ausgemacht werden. „Wir hängen da ein bisschen in der Luft, weil es uns nicht gehört“, sagte Strack. Die Bergwacht will dort weiter instand setzen und renovieren. Erste gebäudeerhaltende Maßnahmen sind geleistet worden, rund um das Gebäude eine Drainage gezogen. In diesem Jahr müssen Geräte ersetzt werden, „die aufgrund des Alters nun den Geist aufgeben“, berichtete Strack. Als Naturschutzpflegeaufgabe werde man den Steinriegel am Klotzen in Angriff nehmen.

Termine

Zwei Termine stehen für die Bergwacht im Juli an: am 1. Juli ist wieder Tag des Helfers, im Juli findet aber auch das Jugendzeltlager der gesamten Bergwacht Schwarzwald in Istein statt – „mit Riesenlogistik und vielen Aufgaben und hoffentlich tollen Treffen mit anderen Jugendlichen“, freute sich Strack.

Webadresse: www.bergwacht.de, dort der Verweis auf die Ortsgruppe Istein.

Ansprechpartner: Vorsitzender Guido Strack, Telefon 07628/9702. E-Mail: guido.strack@bergwacht-istein.de