Efringen-Kirchen Wechsel an der Spitze des Judo-Clubs

Efringen-Kirchen (hf). Es war erst der zweite Wechsel an der Spitze, den der Judo-Club Efringen-Kirchen am Freitagabend vollzog. Nach zehn Jahren, in denen er den Verein ins moderne Zeitalter geführt und in allen Bereichen unermüdlich nach vorne gepusht hat, gab Dennis Traut sein Amt als Vorsitzender wie angekündigt ab. Und die Kontinuität blieb gewahrt: Denn mit Ehrenmitglied Hubert Gerspacher wurde ein motivierter Nachfolger gefunden, der sich seit Jahrzehnten stark einbringt.

Beim Rückblick auf sein letztes Jahr als Vorsitzender sei ihm „fast schwindlig“ geworden, so Traut. Vom Skiwochenende über die regulären Anlässe im Jahresverlauf bis hin zur erfolgreichen Wiederbelebung der Präsenz beim Weihnachtsmarkt reichte die Palette der Aktivitäten. „Jeden Monat mindestens ein Event – mehr geht nicht“, resümierte Traut.

Wettkämpfe: Auch sportlich gab es reichlich Anlass zum Jubel: So holte der Club mit seinem Mädchenteam in der U15 in eigener Halle den badischen Meistertitel und vertrat den Landesverband dann stark beim dreitägigen Deutschen Jugendpokal in Frankfurt. Auch die südbadische Einzelmeisterschaft U15 fand in Efringen-Kirchen statt. Der Lohn: Gleich fünf Athletinnen wurden Anfang 2017 in die Auswahlkader Badens und Baden-Württembergs berufen. Neben den alles überstrahlenden Erfolgen in der U15 – darunter auch drei badische Einzelmeistertitel durch Jennifer Piper, Jana Scharfenstein und Luca Schwiening – waren die Erfolge in den anderen Altersklassen dagegen überschaubar.

Wechsel: Seit 30 Jahren ist Dennis Traut im Judoclub aktiv, er stieg früh in die Arbeit als Trainer ein, übernahm zunächst als Sportwart und 2007 dann als Vorsitzender Verantwortung. Der zweite Vorsitzende Marc Hunzinger freute sich, dass der „Motor, Vordenker und die Seele des Vereins“ als „Trainer, der die Judowerte vorlebt“, erhalten bleibt. Nachdem die Bemühungen von Wahlleiter Jens Jakob und der Versammlung, Traut doch noch zum Weitermachen zu bewegen, nicht gefruchtet hatten, wurde ihm mit Präsenten und anhaltendem Applaus für sein Engagement gedankt.

Nach einer leidenschaftlich geführten Diskussion ließ sich Hubert Gerspacher in die Pflicht nehmen, den Marc Hunzinger als „Idealkandidaten“ bezeichnete. Der 51-jährige Diplomingenieur aus Rheinweiler, Judoenthusiast wie Traut und seit Jahrzehnten ein Aktivposten auf der Matte und hinter den Kulissen, verfügt bereits über reichlich Erfahrung im Vorstand, dem er viele Jahre als zweiter Vorsitzender angehörte. Er kann sich auf ein gut eingespieltes Team verlassen, denn alle übrigen Amtsinhaber machten weiter. Gerspacher forderte alle dazu auf, dem Vorstand „neue Ideen wie Bälle zuzuwerfen, die wir aufgreifen können“.

Wahlen: Vorsitzender Hubert Gerspacher (für Dennis Traut), zweiter Vorsitzender Marc Hunzinger, Schriftführerin Julia Röder, Kassiererin Tina Hauert, Materialwart Hannes Krebs, Sportwart Herbert Frey (alle wie bisher).