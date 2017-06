Efringen-Kirchen Wettkämpfe und Sehenswürdigkeiten

Istein. Mit 25 Teilnehmern war die Turnabteilung des Sportvereins (SV) Istein beim internationalen Deutschen Turnfest in Berlin vertreten. Neben den eigenen Wettkämpfen und Kampfrichtereinsätzen stand auch der Besuch der Gerätefinals der Deutschen Kunstturnmeisterschaften auf dem Programm, ein großartiges Erlebnis in der mit 6000 Zuschauern ausverkauften Max-Schmeling-Halle, wie im Nachgang berichtet wird.

Die meisten der überwiegend jugendlichen Turner waren zum ersten Mal in Berlin, deshalb gehörte auch der Besuch des Regierungsviertels, des Reichstags und des Brandenburger Tors zum Programm der Woche. Auch für Shopping in den Kaufhäusern am Alexanderplatz und zum Feiern an verschiedenen Plätzen in Berlin war ausreichend Zeit vorhanden.

In den Wettkämpfen erreichten einige Turner des SVI gute Platzierungen. Annabelle Alt kam im Geräte-Wahlwettkampf W16/17 unter 995 Turnerinnen auf Rang 16. In der Altersklasse W12/13 nahmen insgesamt 1450 Turnerinnen teil.

Gute Platzierungen erturnt

Lilly Kuner und Fiona Oste erreichten mit den Plätzen 157 und 169 gute Platzierungen. Hervorragend schlugen sich Matthias Bänninger, der im Pokalwettkampf in der Leistungsklasse LK3 den sechsten Rang erturnte, und Klaus Geiger, der bei den Deutschen Seniorenmeisterschaften in der Altersklasse M70-74 den fünften Platz erreichte.

Mit vielen neuen Eindrücken und schönen Erinnerungen an die Bundeshauptstadt kehrten die Isteiner Turner nach einer erlebnisreichen Woche per Flugzeug und mit dem Sonderzug des Badischen Turner-Bunds nach Hause zurück.