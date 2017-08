Efringen-Kirchen Zusammengehörigkeitsgefühl wird groß geschrieben

Kleinkems (os). Nach der gelungenen Feier zum 50-jährigen Bestehen im Juli bat der Sportchef des SC Kleinkems, Wolfgang Eyrich, gemeinsam mit Trainer Willy Gangwisch die Spieler der Kreisliga-C-Fußball-Mannschaft zum Vorbereitungstraining für die neue Saison.

Dieses Training lief recht gut, und nun startet der Verein in die Wettspielzeit, die am Sonntag, 27. August, das erste Saisonspiel beim SV Wollbach bringt. „Wir starten mit Zuversicht sowohl in sportlicher wie auch geselliger Hinsicht ins neue Jahr und in die Spiele nach der Sommerpause“, meint Eyrich. Er weist darauf hin, dass die Aktivmannschaft des SC Kleinkems weiterhin von Gangwisch trainiert wird, der somit in seine vierte Saison als Coach des kleinsten Fußballvereins der Reblandgemeinde Efringen-Kirchen geht.

Da zwischen den Spielzeiten keine Abgänge verzeichnet wurden, habe man eine kompakte Mannschaft mit überwiegend jungen, aber auch ein paar erfahrenen Spielern und man sei guter Dinge, dass sie die gute Platzierung aus dem Vorjahr mit Platz sieben halten kann, so Eyrich. Er war lange Jahre selbst Trainer in seinem Stammverein SC Kleinkems, ehe er im Sommer 2014 Gangwisch als Chef-Trainer nach Kleinkems holte und sich so auf die Tätigkeit als Spielausschuss-Vorsitzender und Fördervereins-Chef konzentrieren und damit die administrativen Dinge in den Fokus nehmen konnte.

Gangwisch kickte von 1988 bis 2009 selbst in der „Ersten“ des SC Kleinkems, machte dabei auch den Aufstieg in die Kreisliga B mit, ging dann aber in den fußballerischen Ruhestand als Aktivkicker. Nach Tätigkeiten als Trainer bei anderen Vereinen im Markgräflerland kehrte er vor drei Jahren nach Kleinkems zurück.

Im Zuge der Vorbereitung auf die neue Saison schloss sich mit Leridon Beciri aus der A-Jugend des TuS Efringen-Kirchen ein junger, vielversprechender Spieler dem SC Kleinkems an. Neu ist auch der nur wenige Jahre ältere Schweizer Mike Jaegle, der vom SC Aesch wechselte, von wo in den vergangenen Jahren schon mehrere Spieler zum SC Kleinkems kamen. Den Umstand, dass zwischenzeitlich einige Schweizer in Kleinkems kicken und für den Trainings- und Spielbetrieb doch einige Kilometer Anfahrtsweg auf sich nehmen, erklärt Eyrich damit, dass Kleinkemser Kicker, die in der Schweiz arbeiten, bei Kollegen erfolgreich Werbung machten. „Und die Schweizer haben gesehen, dass bei uns Kameradschaft und Zusammengehörigkeitsgefühl groß geschrieben werden. Das gefällt ihnen scheinbar gut.“

Die SCK-Truppe trainierte in den vergangenen Wochen intensiv und ist gut vorbereitet, will einen vorderen Mittelfeldplatz erreichen und freut sich vor allem auf die vielen Derbys gegen andere Mannschaften aus dem Dreiländereck. Ein solches Derby wird den nächsten größeren Anlass, das Herbstfest am Sonntag, 8. Oktober, begleiten, wenn die neuformierte Spielvereinigung Bamlach-Rheinweiler in Kleinkems gastiert. Nach Auswärtspartien am 13. September in Malsburg-Marzell und am 17. September beim TuS Efringen-Kirchen III haben die Kleinkemser Kicker erstmal Heimrecht am 24. September gegen den FC Bosporus Friedlingen III.