Eimeldingen Gründung eines Flüchtlingskreises in Eimeldingen

Eimeldingen. Für die Gemeinde Eimeldingen soll am Donnerstag, 29. Juni, um 19.30 Uhr im Haus der Begegnung ein Flüchtlingskreis gegründet werden. Im ersten Teil des kommunalen Flüchtlingsdialogprozesses am 18. Mai informierte die Kommune darüber, was auf die Gemeinde Eimeldingen in der Flüchtlingsunterbringung zukommen wird. Praktische Helfer des Freundeskreises Asyl Lörrach und eine Eimeldinger Familie berichteten über ihre Erlebnisse und Erfahrungen im Alltag mit den betreuten Flüchtlingen.

Anschließend wurde gemeinsam erörtert, welcher Bedarf entsteht, welche Akteure einzubinden sind und welche Maßnahmen Interessierte ergreifen können. Zum Abschluss des Dialogs wurden die Ergebnisse vorgestellt und die Maßnahmen priorisiert.

Auch den zweiten Teil des kommunalen Dialogs mit Fachleuten am Donnerstag wird Frank Leichsenring, Büro Komm...zept Lörrach, moderieren. Die zum Auftakt angedachten Maßnahmenvorschläge sollen weiterentwickelt und – so möglich – auf den Weg gebracht werden.

Ziel des Flüchtlingsdialogs ist es, die Bürger für die Flüchtlingsthematik zu sensibilisieren und gemeinsam Lösungen zu finden, wie beispielsweise die Bildung eines ehrenamtlichen Helferkreises für die Betreuung der zugewiesenen Flüchtlinge in Eimeldingen.

Die Unterbringung und Integration von Flüchtlingen stellt die Gemeinde Eimeldingen vor eine große Aufgabe, welche die Gemeinde laut Bürgermeister Oliver Friebolin lediglich mit der Unterstützung der Bürger bewältigen kann. Im Sinne eines positiven Miteinanders, welches von einem sozialen Verantwortungsbewusstsein aller Beteiligten geprägt ist, freut er sich über eine rege Teilnahme. Gemeinsam soll man nach Möglichkeiten suchen, die in der Gemeinde lebenden Flüchtlinge im Dorf zu integrieren.

Die Gemeinde sucht auch noch dringend Wohnraum für Flüchtlinge, speziell eine junge syrische Flüchtlingsfamilie mit Baby. Nach aktuellen Mitteilungen des Landratsamts werden dieses Jahr voraussichtlich noch rund 40 Personen folgen.

Da die Gemeinde Eimeldingen derzeit über keinen eigenen freien Wohnraum verfügt, ist sie dringend auf Mithilfe der Bürger angewiesen. Sie sucht nach geeigneten Unterkünften, wie Zimmern, Wohnungen oder Häusern zur Miete oder zum Kauf. Bei Miete wird der Mietvertrag direkt mit der Gemeinde als verlässlicher Vertragspartner abgeschlossen. Interessenten melden sich beim Bürgermeisteramt Eimeldingen unter Tel. 07621/550099-0 oder E-Mail: gemeinde@eimeldingen.de.