Eimeldingen Im Jubiläumsjahr besonders attraktiv

Von Ralph Lacher

Einzig das Wetter, etwas kühl und regnerisch, war nicht ganz nach Wunsch der Eimeldinger Vereine, als am Samstagabend das 40. Dorffest in der Kandertalgemeinde eröffnet wurde. Trotzdem war der Besucherzuspruch groß.

Eimeldingen. Die Veranstaltung hat sich längst ein Stammpublikum im Dreiländereck geschaffen, und so nahm das Fest auch bei der diesjährigen Auflage wieder einen sehr guten Verlauf; zumal sich das Wetter am Sonntag wieder von seiner schöneren Seite zeigte. Das war der Tenor gestern Mittag in Eimeldingens schmuckem Dorfkern und bei den Verantwortlichen der Vereine und Gemeinschaften, die als Veranstalter auftreten.

Am frühen Samstagabend freute sich Bürgermeister und Schirmherr Oliver Friebolin über ein sehr großes Auditorium zu seiner Fassanstich-Premiere. Er hielt mit den Vereinsverantwortlichen Siegfried Kibbat (Jubiläumsjahr-Organisationsteam), Hans-Jürgen Schmidt (Badmintonclub), Pfarrer Jochen Debus (evangelische Kirchengemeinde), Susanne Eichin (Frauenchor), Thorsten Ehrengart (Feuerwehr), Michael Baumann (Sportvereinigung) und Peter Gempp (Rottweilerclub) im weißen T-Shirt mit der Aufschrift „40. Eimeldinger Dorffest“ und mit den Jubiläumsschirmen auf dem Platz vor dem Haus der Begegnung Einzug.

Bevor der neue Schirmherr allerdings erfolgreich den Hammer schwang, konzertierte der Musikverein Märkt unter Stabführung von Thomas Wengert für einige flotte Weisen. In seiner Ansprache sagte Friebolin, dass das Dorffest in diesem Jahr mit dem Zusatzangebot der sonntäglichen Ausstellung zum 1250-Jahr-Jubiläum sowie den diversen Musikangeboten und der Hobby-Ausstellung besonders attraktiv sei.

Der Bürgermeister stellte die sieben mitwirkenden Vereine nebst deren Angebot an Speis und Trank vor. Dabei machte er deutlich, dass die Vereine in diesem Jahr besonders gefordert seien wegen des Dorfjubiläums, es aber immer harmonisch zugehe, wenn gemeinsame Einsätze anstehen. Dann wünschte Friebolin viele Besucher, gute Umsätze und vor allem ein friedliches 40. Dorffest.

Friebolin hieß besonders die Nachbarbürgermeister Axel Moick aus Fischingen, Philipp Schmid aus Efringen-Kirchen und Christoph Hoffmann aus Bad Bellingen sowie den Ortsvorsteher von Märkt, Stefan Hofmann, sowie den Bundestagsabgeordneten Armin Schuster unter den Eröffnungsgästen willkommen.

Dann griff er zum Hammer, wirkte zwar etwas nervös, doch schaffte mit nur drei Schlägen die Premiere problemlos. Beim ersten war noch etwas Gerstensaft daneben gegangen, die beiden nächsten machten alles klar, und zügig konnte er die von Richard Brugger und Michael Baumann von der Sportvereinigung gereichten Gläser mit Freibier füllen.

Der Musikverein Märkt spielte noch einige Zeit auf dem Platz vor dem Bewirtungsbereich der Sportvereinigung flotte Weisen, auch solche aus Rock und Pop; derweil begaben sich die vielen Gäste auf einen Rundgang übers Festareal.

Nach weiter gutem Festverlauf gestern klingt das Dorffest in Eimeldingen heute wie gewohnt mit Handwerkeressen bei Feuerwehr, Frauenchor, evangelischer Kirchengemeinde und Sportvereinigung, Kinderprogramm und abendlichem Festbetrieb bei allen Vereinen aus (wir berichten noch).