Eimeldingen Kunsthandwerk und Dorfgeschichte

Eimeldingen (os). „Es hat alles gepasst: Viele Leute waren da, haben heitere Stunden bei uns verlebt, hatten eine Freude am musikalischen Rundgang der Zeller Wildsaumusik am Nachmittag “, sagte Bürgermeister Oliver Friebolin nach dem Eimeldinger Dorffest-Sonntag. Auch das Zusatzprogramm mit den zwei Ausstellungen kam gut an.

Er hatte am Sonntag einen Rundgang gemacht und dabei allenthalben schaffige Vereinswirte und fröhlich plauschende Gäste angetroffen. Natürlich war der Bürgermeister auch im Haus der Begegnung zu Gange, freute sich dort mit den Betreibern des zum vierten Mal ins Festgeschehen integrierten Hobby-Kunsthandwerkermarkts über guten Zuspruch. An einem guten Dutzend Ständen präsentierten Hobbykünstler aus dem Dorf sowie der näheren und weiteren Umgebung am Samstag und am Sonntag das, was aus ihrem kreativen Schaffen entstand.

Es gab individuell gestaltete Postkarten, Stoffpuppen, Produkte aus Filz, Schmuck, Dekoratives mit dem Thema „Rosen“, kunstvoll gestaltete Kerzen, Fotokunst, Acryl- und Ölmalereien. Das alles wurde nicht nur präsentiert, sondern konnte auch gekauft werden. Wie aus den Reihen der Kunsthandwerker zu vernehmen war, gestalteten sich beide Tage sehr gut, so dass davon auszugehen sei, dass aus dem Kunst-Teil des Dorffests eine Dauereinrichtung werde, hieß es von den zufriedenen Kunsthandwerkern.

Zufrieden war man auch mit dem zweiten Zusatzangebot beim Dorffest, der Ausstellung des Dorfjubiläums-Organisations-Team im Rathaus zu 1250 Jahren Eimeldingen. Dort waren Siegfried Kibbat, Reinhard Geugelin und weitere Orga-Leute den ganzen Nachmittag über gefordert, in Gesprächen und anhand der Stellwände mit Dokumenten und Fotos über Eimeldingen, aus seiner Geschichte und über die Gegenwart zu erzählen. Am frühen Abend war eine Weiler VHS-Delegation zu Gast. Die machte einen Rundgang durch die fünf 1250-Jahr-Dörfer mit Abschluss in Eimeldingen.

Begonnen hatte der zweite Festtag mit einem gut besuchten ökumenischen Gottesdienst. Gegen Mittag dann setzte ein starker Besucherzuspruch ein. Und auch gestern lief es gut für die rund 200 Helfer der sieben Vereine. So dürften diese heute Mittag, wenn die Abbauarbeiten abgeschlossen sind, zufrieden Bilanz ziehen (wir berichten noch).