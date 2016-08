Eimeldingen (cl). Bürgermeister Manfred Merstetter hat am Samstag seine Bewerbung um eine Wiederwahl förmlich im Rathaus Eimeldingen abgegeben. Dass er nochmals kandidiert, hat er bereits in der Gemeinderatssitzung vor einem Monat mitteilen lassen. Nach einem Blick in die Zukunft und Rückblick auf die bisherigen acht Jahre in der Gemeinde Eimeldingen habe er sich zu diesem Schritt entschlossen, teilt er in einem Pressebericht mit. Die Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat habe „viel Neues in die Gemeinde gebracht. Vieles haben wir gemeinsam erreicht, vieles gilt es noch zu tun.“ Die Zeiten seien zwar wirtschaftlich gut, „aber es haben sich politische Themen ergeben, die uns vor neue, bisher nicht gekannte, Herausforderungen stellen.“ Dieser Verantwortung und den künftig nicht einfachen Zeiten mit all ihren Aufgaben und Fragestellungen für die Gemeinde Eimeldingen wolle er sich stellen. Ideen und Vorschläge „Mit meinem bisherigen Fachwissen, dem neu dazugelernten“, das es für die besondere Aufgabe eines Bürgermeisters in einer Gemeinde eines Verwaltungsverbandes brauche, sowie einem noch jungen, aber hochmotivierten Rathausteam, wolle er die Gemeinde zusammen mit den Bürgern in die Zukunft führen. Über seine Ideen und Vorschläge dazu werde er noch rechtzeitig informieren. Er danke für das bisherige Vertrauen und die Unterstützung der Gemeindepolitik und freue sich auf interessante Gespräche mit den Bürgern.