Eimeldingen. Der Tennisclub Eimeldingen kämpft ums Überleben. Ohne einen neuen Vorsitzenden droht die Auflösung des Vereins, der seit 1977 besteht.

Am Montag, 6. Februar, ab 20 Uhr findet die 39. ordentliche Mitgliederversammlung des TCE im Clubheim der Spvvg in Eimeldingen statt. Im Fokus stehen hierbei die Neuwahlen der gesamten Führungsriege. Der bestehende Vorstand sucht seit rund einem Jahr gezielt nach einem neuen Vorsitzenden. Michael Bühler, der amtierende Vorsitzende, werde nach 18 Jahren Vorstandsarbeit nicht mehr zu Verfügung stehen, teilt Pressewart Thomas Litterst mit. Nach Ausarbeitung einer Kandidatenliste hat sich die bestehende Vorstandschaft mit den angesprochenen Personen getroffen. „Das Resultat war leider nicht positiv. Es gab von den entsprechenden Personen keine Zusagen, die Position des ersten Vorsitzenden zu übernehmen“, berichtet Litterst.

Aus diesem Grund habe sich die Vorstandschaft entschlossen, im Vorfeld der Mitgliederversammlung einen dringenden Appell an die Mitglieder per E-Mail zu richten, um die aktuelle Situation nochmals darzustellen. Falls sich kein erster Vorsitzender finde, wäre die Konsequenz die Auflösung des TC Eimeldingen. Deshalb möchte der Vorstand nochmals alle Mitglieder dazu aufrufen, es nicht so weit kommen zu lassen. Der Verein suche daher dringend einen Kandidaten, der den Club führt. Selbstverständlich würde der bisherige Vorstand den neuen Kandidaten in aller Ruhe und Ausführlichkeit einarbeiten und auch bei wichtigen Entscheidungen zur Seite stehen.

Der Vorstand des TC Eimeldingen würde sich auch über einen guten Besuch an der Mitgliederversammlung freuen. Falls es Vorschläge, Ideen zu einem Kandidaten oder eine Eigenbewerbung geben sollte, können sich die Mitglieder umgehend an den Vorsitzenden Michael Bühler oder Pressewart Thomas Litterst wenden.