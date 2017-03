Von Clemens Leutz

Bürgermeister Oliver Friebolin will nun bei den anstehenden Bebauungsplänen für die Bereiche an der Kander und das Areal vom „Ochsen“ bis zum evangelischen Gemeindehaus flott voranmachen. Bereits in der nächsten Gemeinderatssitzung sollen die notwendigen Fachplaner beauftragt werden.

Eimeldingen. Auf die Frage von Birgit Pohl nach dem „Fahrplan“ für die beiden Bebauungspläne berichtete Friebolin, dass alles Notwendige in die Wege geleitet worden sei. Bereits in der nächsten Sitzung am Dienstag, 21. März, sollen entsprechende Beschlüsse gefasst werden. In dieser Sitzung soll übrigens auch der ebenfalls wegen des Wechsels an der Rathausspitze vertagte Haushaltsplan behandelt werden.

In der Januar-Sitzung des Gemeinderats, die noch Bürgermeister­-Stellvertreter Bernhard Bodack leitete, legte das Freiburger Büro fsp.stadtplanung drei Varianten für eine Wohnbebauung auf dem ehemaligen Gewerbeareal „An der Kander“ auf den Ratstisch. Zwischen der Bahnlinie und der Kander sollen möglichst rasch günstige Wohnungen und Behausungen für Flüchtlinge entstehen. Voraussetzung für eine Entscheidung ist aber trotz der Lärmschutzwand der Bahn eine vorherige Prüfung der Lärmsituation und die Berechnung der Belastung etwa in den oberen Stockwerken von vorgesehenen Wohnblöcken. Dafür schlug Planerin Stefanie Burg auch geeignete Gutachterbüros vor, die nun noch beauftragt werden müssten.

Je nach Ergebnis wäre denkbar, dass entlang der Lärmschutzwand ein Gebäuderiegel entsteht und ein weiteres Gebäude oberhalb der Böschung zur Kander, oder dass der Gebäuderiegel zur Kreisstraße hin rückt und der Raum vor der Lärmschutzwand frei bleibt.

Ebenfalls noch bis zum Amtsantritt Friebolins offen blieb, was nördlich der Kreisstraße entstehen und wie der Grünbereich entlang der Kander gestaltet werden soll. Ein Fragezeichen stand auch hinter der Kreisverkehrsplanung für die Kreuzung der B 3 mit der Kreisstraße nach Märkt. All die ungeklärten Punkte sollten von der Planerin als Handlungsanleitung für den künftigen Bürgermeister aufgelistet werden, wünschte sich im Januar der Gemeinderat.

Sehr hohe Priorität hat für Friebolin auch der Bebauungsplan „Ortskern II“ für den Bereich zwischen Rathaus, Pfarrhaus und Kriegerdenkmal mit dem „Ochsen“-Areal. Auslöser für den Aufstellungsbeschluss war der Verkauf des „Ochsen“ an den Weiler Immobilienmakler Dieter Weiß und der Wunsch vieler Eimeldinger nach einem Seniorenheim. Gleichzeitig beschloss der Gemeinderat auch eine Veränderungssperre für den 2,6 Hektar großen Geltungsbereich.

Alleine beim „Ochsen“ sollen rund 20 neue Wohnungen im Niedrigenergiehausstandard entstehen. Mitten in einer stattlichen Grünfläche steht außerdem das evangelische Gemeindehaus, das „Haus der Begegnung“. Seit Jahren dreht sich die Diskussion um Sanierung oder Abbruch und um den Bau einer Seniorenwohnanlage. Das Gemeindehaus gilt als zu teuer und zu groß für die Kirchengemeinde.