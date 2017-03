FC Basel 22. Saisonsieg?

Basel (nod). Auf dem Weg zum 20. Meistertitel in der so erfolgreichen Vereinsgeschichte gastiert der FC Basel am heutigen Samstag beim FC St. Gallen. Anpfiff ist um 20 Uhr im Kybunpark.

Der Dominator des Schweizer Fußball sieht sich beim aktuellen Fünften aus der Ostschweiz natürlich in der klaren Favoritenrolle. Die Gäste aus der Stadt am Rheinknie haben heute den 22. Sieg in der laufenden Saison im Visier.

In St. Gallen gibt es ein Wiedersehen mit dem ehemaligen Basler Albian Ajeti. Der Offensive wechselte im Januar 2016 zum FC Augsburg in die Bundesliga. Der 20-Jährige wurde dort nicht glücklich und zog als Leihgabe zum FC St. Gallen weiter. Dort hat er nun einen Vertrag bis 2021 unterschrieben.

In den zurückliegenden Tagen waren etliche Akteure aus dem Kader der „Ersten“ mit ihren Nationalmannschaften unterwegs. Beim 1:0-Erfolg der Schweiz gegen Lettland in Genf stand jedoch kein einziger Basler Spieler auf dem Platz. Michael Lang und der nachnominierte Renato Steffen schmorten die gesamte Spielzeit auf der Bank. Luca Zuffi wurde von Nationaltrainer Vladimir Petkovic im Schweizer Aufgebot gar nicht berücksichtigt.

Außer den Schweizern Lang und Steffen waren noch sieben weitere Spieler aus dem Kader des FC Basel mit ihren Nationalmannschaften in der WM-Qualifikation unterwegs.