FC Basel FCB: Arbeitssieg

Basel (nod). Der FC Basel hat den Klassiker am Samstagabend im heimischen St. Jakob-Park den Klassiker gewonnen. Der souveräne Spitzenreiter und designierte Meister 2017 bezwang Grasshoppers Zürich mit 1:0.

Das einzige Tor der hochklassigen Partie gelang Luca Zuffi in der 6. Minute. Renato Steffen hatte ihn zuvor mustergültig bedient.

Basels Coach Urs Fischer brachte exakt die Aufstellung aufs Feld, die in Sion so stark gespielt hatte. In der ersten Halbzeit war der FC Basel klar das bessere Team, hätte, gemessen an den zahlreichen Torgelegenheiten, höher führen müssen. So schmeichelte den Grass-hoppers der knappe Rückstand zur Pause.

Nach Wiederbeginn war der FC Basel nicht mehr so dominant. Zwar kontrollierte er das Geschehen weiterhin, doch nun kamen auch die Gäste zu ihren Chancen. Lucas Anderson (53.) verfehlte das Tor nur knapp und Munas Dabbur (70.) fand in FCB-Keeper Thomas Vaclik seinen Meister.

Urs Fischer war nach dem Erfolg nicht hundertprozentig zufrieden: „Schlussendlich war es ein Arbeitssieg. So bleibt ein etwas fader Beigeschmack.“

FC Basel - Grasshoppers Zürich 1:0 (1:0). - Tor: 1:0 (6.) Zuffi. SR: Klossner. Z.: 26 027.

FC Basel: Vaclik - Lang, Suchy, Arkanji, Traoré - Xhaka, Zuffi, Elyounoussi (84. Callà), Delgado (73. Fransson), Steffen - Sporar (68. Janko).