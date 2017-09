FC Basel Platzt endlich der Knoten?

Von Uli Nodler

Was ist nur mit dem FC Basel los? Der aktuelle Schweizer Meister, der seit nunmehr zwei Jahrzehnten den eidgenössischen Fußball beherrscht, kommt in dieser Saison nicht richtig in die Gänge. Als aktueller Tabellendritter hinkt er momentan den Erwartungen weit hinterher. Heute Abend nun gastiert der FCB am achten Super League-Spieltag beim FC St. Gallen. Anpfiff im Kybun-Park ist um 20 Uhr.

Basel. Sowohl die Ostschweizer als auch die „Bebbi“ haben am vergangenen Wochenende im Pokal keine Bäume ausgerissen. Während der FC St. Gallen sich erst im Elfmeterschießen gegen den Zweitligisten FC Linth durchsetzte, mühten sich die Basler zu einem 1:0-Erfolg beim FC Chiasso.

Die Runderneuerung auf allen Ebenen offenbarte bislang beim Serienmeister nicht den gewünschten Erfolg. Die Basler warten nun schon seit einem Monat auf einen Sieg in der Meisterschaft. Seit 2011 ist der FCB nicht mehr so schlecht in die Saison gestartet.

Nur elf Punkte aus sieben Begegnungen holte Trainer Raphael Wicky mit seinen Schützlingen. Die personellen Umstellungen vor der Saison scheinen den Baslern alles andere als gut getan zu haben. Es fehlt sowohl die Klasse von Matias Delgado, der seine Karriere kurz nach Saisonbeginn beendete, als auch seine Führungsqualitäten. Der neue Kapitän Marek Suchy ist hier bislang schlichtweg überfordert.

Coach Wicky weiß, wo der Schuh drückt: „Uns geht die Effizienz ab. Es fehlen Kleinigkeiten, damit wir die Spiele gewinnen.“ Aber auch er weiß: Viele seiner Leistungsträger wie Michael Lang, Luca Zuffi oder Renato Steffen suchen in dieser Saison noch ihre Form. Und in der Offensive war bislang Ricky van Wolfswinkel der Alleinunterhalter. Der holländische Torjäger erzielte nicht weniger als sieben der bislang zwölf erzielten Basler Tore. Und auch defensiv herrscht nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Die „Bebbi“ mussten schon neun Gegentore schlucken.

So fragen sich viele FCB-Fans vor dem heutigen Auftritt in St. Gallen: Platzt beim Meister endlich der Knoten?