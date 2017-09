FC Basel Pokal: FCB tritt in Chiasso an

Basel (mib). Raus aus dem „Theater der Träume“, rein in die Provinz und ins „Stadio Communale Riva IV“: Nach dem Gastspiel in Old Trafford zu Manchester auf europäischem Parkett geht es für die Fußballer des FC Basel nun auf nationaler Bühne weiter. Im Pokalwettbewerb wartet der Tabellenvierte der Challenge League FC Chiasso am morgigen Sonntag, 16 Uhr, im Tessin auf die „Bebbi“.

Der FC Basel hat sich durch einen 2:0-Arbeitssieg beim Erstligisten FC Wettswil-Bonstetten für die zweite Runde des Schweizer Cups qualifiziert. Im 1/16-Final begibt sich der FCB auf die Reise in die italienische Schweiz. Im Gepäck einen ordentlichen Auftritt in Manchester. Nach schwachen Auftritten in der Super League war in der Champions League eine Leistungssteigerung erkennbar.

Weil es gerade in der Offensive krankt, hat der FCB reagiert und den ausgeliehenen Cedric Itten vom FC Luzern zurückgeholt. „Das ist sehr schnell gegangen. Aber ich bin froh, wieder hier in der Heimat zu sein und bin sehr glücklich“, so der 20-Jährige.