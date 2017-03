FC Basel Zum Ausklang gegen FC St. Gallen

Basel (pd/mib). Die Swiss Football League hat die Anspielzeiten des letzten Quartals der Super League bekannt gegeben. Dabei muss der FC Basel gleich viermal Sonntags ran, zweimal wird am Samstagabend gekickt, zweimal erfolgt der Anpfiff an einem Freitag und einmal wird der Donnerstag zum Spieltag. Das letzte Match der diesjährigen Saison findet im heimischen „Joggeli“ statt.

Letzter Spieltag findet am Freitag, 2. Juni, statt

Mit der Begegnung gegen den FC St. Gallen am Freitag, 2. Juni, 20.30 Uhr, wird die Spielzeit beendet, zuvor tritt der alte und höchstwahrscheinlich auch neue Schweizer Meister zweimal auswärts gegen das runde Leder. Am 28. Mai, 16 Uhr, geht es zum Grasshopper Club und eine Woche vorher ist der FCB bei den Young Boys in Bern zu Gast. Auch hier erfolgt der Anpfiff um 16 Uhr.

Der Startschuss ins letzte Quartal der Runde fällt am 15. April mit dem Auswärtsspiel in Lausanne (20 Uhr). Am 22. April, 20 Uhr, ist der FC Vaduz zu Gast im St. Jakob-Park, ehe es für die „Bebbi“ zum FC Luzern (28. April, 19.45 Uhr) und am 7. Mai (13.45 Uhr) zum FC Lugano ins Tessin geht.

Der FC Thun kommt am 14. Mai, 13.45 Uhr, ans Rheinknie, genauso wie der FC Sion am 18. Mai, 19.45 Uhr.