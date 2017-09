Fischingen „Ganz sicher das beste Herbstfest überhaupt“

Nachrichten-Ticker

16:59 Türkei bestellt erneut deutschen Botschafter ein

Berlin - Zum zweiten Mal innerhalb von 48 Stunden hat das türkische Außenministerium den deutschen Botschafter Martin Erdmann einbestellt. In dem Gespräch sollte es um türkischen Protest im Zusammenhang mit der Armenien-Resolution des Bundestags von 2016 gehen. Erst Samstag Erdmann ins Außenministerium zitiert worden, weil bei einem kurdischen Kulturfest Bilder des PKK-Führers Abdullah Öcalan gezeigt wurden. Unter Nato-Partnern wird das diplomatische Instrument Einbestellung normalerweise so gut wie nie genutzt.

16:54 FC Bayern in Sorge: Neuer verletzt sich erneut am linken Fuß

München - Das ist eine bittere Nachricht für den FC Bayern München. Fußball-Nationaltorhüter Manuel Neuer hat sich erneut am linken Fuß verletzt. Das bestätigte der Verein heute. Der 31 Jahre alte Kapitän erlitt die Blessur im geheimen Abschlusstraining vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel an diesem Dienstag beim FC Schalke 04. Neuer werde gegen seinen Ex-Club ausfallen, teilte der FC Bayern mit. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung droht dem Kapitän wieder eine Operation am Fuß und damit eine mehrmonatige Pause. Neuer hatte erst vor drei Wochen gegen Werder Bremen sein Comeback gefeiert.

16:14 Erstaufnahmestelle: Eingeschleuste Flüchtlinge verschwunden

Eisenhüttenstadt - Fast alle irakischen Flüchtlinge, die sich in dem im Osten Brandenburgs entdeckten Schleuser-Lastwagen befanden, sind aus der Zentralen Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenhüttenstadt verschwunden. "Die Zimmer sind leer", sagte Leiter Frank Nürnberger. Wann genau die Flüchtlingsfamilien verschwanden, ist unklar, wie Nürnberger weiter sagte. Es gebe ungesicherte Informationen, wonach die Menschen in Autos mit Bielefelder Kennzeichen eingestiegen seien. Als denkbare Erklärung nannte Nürnberger, dass sie von Verwandten, die bereits in Deutschland seien, abgeholt wurden.

16:08 Neue Studie: Diesel stoßen mehr CO2 aus als Benziner

Hannover - Trotz aller Bemühungen der deutschen Autobauer zur Verteidigung des Dieselmotors zeigt eine Studie der europäischen Umweltschutzorganisation Transport & Environment: Diesel produzieren während ihrer gesamten Lebensdauer spürbar mehr klimaschädliches CO2 als Benziner. Insgesamt gehe es um über 3,6 Tonnen Kohlendioxid, teilte die Organisation mit. Gründe seien höhere Fahrleistungen wegen des günstigeren Kraftstoffs, die energieintensivere Produktion des Dieselkraftstoffs, die aufwendigere Produktion der Dieselmotoren sowie höhere Emissionen des beigemischten Biodiesels.

15:56 Streit um Kurden-Referendum im Irak immer schärfer - Stopp angeordnet

Erbil - Eine Woche vor dem Unabhängigkeitsreferendum der Kurden im Nordirak spitzt sich der Konflikt um die umstrittene Volksabstimmung zu. Das höchste irakische Bundesgericht erklärte das Referendum für verfassungswidrig und ordnete einen Stopp aller Vorbereitungen an. Die Richter kamen damit einem Antrag der irakischen Zentralregierung nach. Die kurdische Autonomieregierung im Nordirak will kommenden Montag in einem Referendum über die Unabhängigkeit abstimmen lassen. Die irakische Zentralregierung lehnt das Referendum ab, weil sie einen Zerfall des Landes befürchtet.