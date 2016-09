Fischingen (dab). Die Prallschutzwand in der Läufelberghalle in Fischingen muss erneuert werden. Die Maßnahme soll noch in den Sommerferien abgeschlossen werden, damit der reguläre Hallenbetrieb bei Schulbeginn nicht gestört wird.

Bei der jetzigen Prallschutzwand handelt es sich noch um das seinerzeit beim Hallenbau angebrachte Material. Gleiches soll nun auch wieder Verwendung finden, da sich die Wand nicht nur in praktischer Hinsicht bewährt hat, sondern auch optisch ein Pluspunkt für die Mehrzweckhalle ist. Finden Konzerte oder nicht-sportliche Veranstaltungen statt, haben Besucher dank der schlichten, eleganten Ausführung nicht den Eindruck, sich in einer Sporthalle zu befinden.

Nach gut zwei Jahrzehnten ist das Material nunmehr verhärtet. Ganze Platten lösen sich stellenweise von der Wand, überall krümelt das Material ab, so dass sich Flocken und Staub auf dem Hallenboden absetzen, und von der Belüftungsanlage obendrein in der ganzen Halle verteilt werden.

Für die neue Wandverkleidung beauftragte der Gemeinderat die gleiche Firma, Walltec Prallschutzsysteme, die auch schon die jetzige Prallschutzwand geliefert hatte. Da das Material in den vergangenen Jahren weiterentwickelt und noch verbessert wurde, verspricht sich die Gemeinde eine erneut lange Lebensdauer.

Die Kosten für die gesamte Hallenwand belaufen sich auf rund 16 000 Euro. Auch der Hallenboden musste neu versiegelt werden. Diese Maßnahme wurde bereits vom Hallenwart erledigt.