Fischingen Wachsende Mitgliederzahlen und breites Angebot

Fischingen (dab). Wachsende Mitgliederzahlen und ein abwechslungsreiches Sport- und Bewegungsangebot zeichnen den Sportverein (SV) Fischingen 1996 aus. „Wir sind ein lebendiger Verein“, stellte Vorsitzende Birgit Hagin-Kaiser an der Generalversammlung fest. Im zurückliegenden Jahr hatte das 20-jährige Bestehen des Vereins im Mittelpunkt gestanden.

Rückblick

Das Jubiläum wurde mit einem Tag der offenen Tür in der Läufelberghalle mit Bewirtung, Vorführungen und Mitmachaktivitäten bei großem Besucheranklang begangen, und auch das Sportmobil des Badischen Turnerbunds war zur Freude der Kinder und Jugendlichen vor Ort. „Es war ein besonderes Fest in entspannter Atmosphäre“, meinte Birgit Hagin-Kaiser rückblickend. Im Jubiläumsjahr überstieg die Zahl der Mitglieder außerdem die 220-er Marke und stieg auf 226 an, darunter 76 Kinder und Jugendliche.

Neun Abteilungen

Trainiert wird in neun Abteilungen und 16 Übungseinheiten pro Woche, wobei das sportliche Spektrum von Kinderturnen über Gesundheitsgymnastik 60plus, Fitness und Gesundheit, Handball, Bodyfit, Fußball, Spiel und Spaß und Erwachsenturnen bis hin zu Badminton reicht. Die Badminton-Abteilung ist die größte im Verein, bietet Gruppen sowohl im Hobby- als auch im Leistungssport an und erreicht beachtliche Erfolge im südbadischen und landesweiten Raum. Stolz ist der Verein, auf mehr als ein Dutzend ehrenamtlicher Übungsleiter bauen zu können. An diese, wie auch an alle Funktionsträger, sowie Helfer bei diversen Anlässen, ging denn auch ein großes Dankeschön.

Neues Logo

Auf Zustimmung stieß das neue, von Ursula Enderle kreierte Logo des SV Fischingen, das künftig auch T-Shirts und Briefpapier des Vereins zieren soll. Das Logo sei modern und dynamisch, biete einen Wiedererkennungswert und stehe für alle Abteilungen, freute sich die Vorstandschaft über den gelungenen Entwurf. Als größere Anschaffung wünscht sich der Verein eine vielseitig einsetzbare Multischaukel-Anlage für die Läufelberghalle, die möglichst noch im laufenden Jahr angeschafft werden soll. Hierfür sind noch statische Abklärungen notwendig. Wegen der Kosten hofft man auf die Unterstützung der Gemeinde.

Termine

Für den Sommer ist erneut geplant, den Eis-Wagen nach Fischingen zu bestellen, der im letzten Jahr so gut ankam. Das Sauerkrautfest findet am 22. Oktober statt. Unter der Leitung von Bürgermeister Axel Moick, der dem SV im Namen der Gemeinde für das Wirken dankte und den Verein als Qualitätsbestandteil des Dorfes bezeichnete, wurde der Vorstand entlastet.

Wahlen

Bei den turnusgemäßen Neuwahlen wurde Birgit Hagin-Kaiser als Vorsitzende für weitere zwei Jahre bestätigt. Zur neuen zweiten Vorsitzenden wurde Silvie Neuser gewählt und Christina Brandscheid zur Beisitzerin. Kassenprüfer sind Monika Lang und Martin Häßler.