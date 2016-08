Und da war es nur noch einer: Mit blütenweißer Weste und drei Siegen nach dem dritten Spieltag in der Kreisliga A-West steht der SV Todtnau allein an der Tabellenspitze. Ungeschlagen sind zudem die beiden zu den Top-Favoriten auf die Meisterschaft gezählten Teams vom TuS Lörrach-Stetten und vom FC Bosporus Weil.

Lörrach (lu). Noch ohne Punkte am Tabellenende hingegen befinden sich der SV Schwörstadt, FC Steinen-Höllstein und der SV Schopfheim, der allerdings erst zwei Partien ausgetragen hat.

„Der Sieg war ein wenig mühsam, unterm Strich aber hoch verdient“, macht Uli Zäh, Trainer des SV Todtnau nach dem 2:0-Erfolg gegen den FC Steinen-Höllstein deutlich (siehe auch weiteren Artikel auf dieser Seite). Das Wetter und die Bedingungen zum Fußballspielen seien allerdings grenzwertig gewesen. „Ich muss meiner Mannschaft daher ein großes Kompliment machen, wie sie an dem Spieltag aufgetreten ist“, sagt der SVT-Coach.

Die Momentaufnahme mit dem Platz an der Sonne genieße man natürlich in Todtnau. Er könne sich nicht erinnern, wann der Verein zuletzt Spitzenreiter war. Schön sei aktuell, dass auch die jungen Spieler gut und voll mitziehen. „Unser Kader ist in dieser Saison deutlich breiter aufgestellt als in der vergangenen Saison“, freut sich der Coach.

Freude herrscht derzeit auch beim FC Hausen. Im Derby Kleines Wiesental gegen Großes Wiesental setzte sich die Mannschaft von Trainer Peter Schmitz mit 4:3-Toren beim TuS Kleines Wiesental durch. Dabei hatte der Coach ein wunderbares Händchen beim Auswechseln bewiesen. Kaum auf dem Feld bediente Ritthiporn Neubert mustergültig Torjäger Rene Wagner, der in der 92. Minute schließlich den Siegtreffer besorgte.

„Meine Mannschaft hat ohnehin große Moral bewiesen“, attestierte Schmitz. Nach zweimaligem Rückstand sei das Team zurückgekommen und habe das Spiel letztlich noch drehen können. Rückblickend betrachtet er die herbe Heimpleite am vergangenen Wochenende gegen den Kreisliga A-Spitzenreiter SV Todtnau als einmaligen Ausrutscher.

Der FC Hausen zeigt ein anderes Gesicht

„Die Mannschaft hat heute ihr anderes Gesicht gezeigt“, lobte er. Hut ab also vor seinem Team, das werde sicherlich Auftrieb geben für die Aufgaben in den kommenden Wochen. „Nächste Woche gegen den SV Istein müssen wir aber unbedingt nachlegen, um aus einem guten Start in die Saison einen sehr guten zu machen“, erklärt Schmitz.

Mächtig Fahrt aufgenommen hat auch der FC Bosporus Weil. Durch sechs Gashi-Tore, davon viermal durch Endrit und zweimal durch Arjenit, wurde der überforderte FV Degerfelden regelrecht überrollt.

Ernst gemacht hat auch der TuS Lörrach-Stetten. Nach einem 0:2-Pausenrückstand gegen den SV Schwörstadt drehten die Jungs um Spielertrainer Sascha Müller in Durchgang zwei dann richtig auf und gewannen letztlich mit 5:2.

Ein starkes Stück lieferte auch der FC Hauingen beim 4:0-Sieg bei dem bis dato ungeschlagenen SV Weil III ab. Seinen zweiten Heimsieg feierte der SV Istein beim 4:3-Erfolg gegen den SV Schopfheim, der irgendwie noch nicht so richtig in Tritt zu kommen scheint.

Denkbar knapp mit 2:3 im Heimspiel musste sich schließlich der SV Karsau der SG Niederhof/Binzgen beugen. Damit hat der Aufsteiger bislang in dieser Saison erst einen Zähler ergattern können.