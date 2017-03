Fußball Eine echte Energieleistung

Zell im Wiesental (mib). Sie haben alles rausgehauen und sich dafür endlich einmal belohnt: Die Landesliga-Kicker des FC Zell besiegten den VfR Hausen gestern mit 3:2 (2:0). Was für eine Energieleistung von Patrick Keller in der 90. Minute! Der Defensivspezialist eroberte sich in der eigenen Hälfte den Ball, spurtete über den Platz, setzte sich nochmals beherzt im Zweikampf durch und schoss den Ball in die Maschen.

„Ich dachte erst, der Gegenspieler crashed mich jetzt um“, ließ der ausgepumpte Torschütze wissen. „Dann hätte ich noch quer legen können vor dem Tor. Aber ich hatte die Chance in der ersten Hälfte schon nicht genutzt, und da wollte ich es besser machen“, so Keller. Trainer Tinh Ngo gönnte dem langen Schlacks den Treffer. „Er hat eine tolle Leistung abgeliefert. Ich sage ihm immer wieder, dass er sich öfter ins Offensivspiel einschalten soll.“

Es war ein kurioses Spiel: Die Zeller führten schnell durch die Treffer von Ralf Kiefer (5.) und Johannes Rapp (23.) mit 2:0. Die Gäste ließen sich nach den Gegentreffern hängen. Der FCZ durfte schalten und walten, versäumte es aber, das Ergebnis in die Höhe zu schrauben und die Gäste schachmatt zu setzen. „Wir müssen aus 16 Metern auch einmal abziehen und nicht immer nur quer legen“, meinte Ngo.

Nach der Pause lief alles gegen Zell. Erst musste der verwarnte Kevin Keller in der 54. Minute mit Gelb-Rot vom Kunstrasen. Der Stürmer kam in der gegnerischen Hälfte einen Tick zu spät in den Zweikampf. Eine Minute später folgte das 1:2 durch David Stath, der in der 61. Minute und erneut nach einer Ecke auch das 2:2 erzielte. Zell wankte, fiel aber nicht. Die Hausherren berappelten sich, konnten in Unterzahl das Spiel gegen Ende wieder offen gestalten. Dann zündete Keller den Turbo ...