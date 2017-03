Von Fabian Schreiner

Das lange Warten hat ein Ende: An diesem Wochenende rollt auch in der Kreisliga A-West wieder der Ball. Gleich zum Auftakt empfängt der SV Schopfheim den SV Istein zum brisanten Duell im Tabellenkeller. Spitzenreiter Bosporus Weil muss sich beim FV Degerfelden beweisen.

Lörrach. Trotz der klaren Rollenverteilung wird die Aufgabe für den FC Bosporus Weil morgen ab 15 Uhr beim FV Degerfelden alles andere als einfach. „Wir haben eine gute Vorbereitung gespielt und gehen optimistisch in die Partie. In der Vergangenheit haben wir ja bewiesen, dass gegen Bosporus etwas drin ist“, macht Degerfeldens Sportlicher Leiter Steffen Birlin deutlich.

Die Weiler um Trainer Faik Zikolli gingen in 17 Ligaspielen nur einmal als Verlierer vom Platz. „Sie sind das Maß aller Dinge. Wir brauchen einen sehr guten Plan“, betont Birlin. Patrick Streule wird den FVD als Spielertrainer auf das Feld führen. „Er macht das richtig gut. Das Team nimmt ihn an.“ Zudem fungiert nun verletzungsbedingt Franjo Drzanic als Co-Trainer. Er wird die Mannschaft von außen betreuen.

Nur drei Zähler hinter dem Ligaprimus rangiert der SV Todtnau. Zum Auftakt geht es am Sonntag, 15 Uhr, zum Schlusslicht nach Steinen-Höllstein. Im Lager des FCS freut man sich auf das erste Pflichtspiel in in diesem Jahr: „Ich verspüre eine positive Nervosität. Wir sind froh, dass es endlich los geht und sind gut durch die Winterpause gekommen. Klar ist aber auch, dass wir unbedingt die Punkte brauchen“, lässt Steinens Sportlicher Leiter Andre Dicks wissen. Um die Stärken des kommenden Gegners weiß Dicks: „Todtnau ist spielstark. Die waren lange ganz oben.“

Die vielen Routiniers, die sich im Winter dem Team von Trainer Michael Gessner angeschlossen haben, sind bereit. „Wir sind gut besetzt. Die Frage ist, wer es von den Neuzugängen in die erste Elf schafft. Der Trainer hat die Qual der Wahl“, freut sich Dicks.

Der FC Hauingen empfängt schon heute ab 15.30 Uhr den SV Weil III. Der FCH ist mitten im Aufstiegsrennen und kann gegen die abstiegsbedrohten Weiler vorlegen und zumindest für einen Tag auf den Aufstiegsrelegationsplatz klettern.

Alles andere als zufrieden waren die Verantwortlichen beim TuS Lörrach-Stetten mit dem Abschneiden in der Hinrunde. Nichtsdestotrotz bleibt das Ziel an der Tulla-straße der Aufstieg. Somit zählen morgen ab 15 Uhr nur drei Punkte beim Gastspiel in Schwörstadt.

Für positives Aufsehen sorgte im vergangenen Jahr der FC Huttingen. FCH-Trainer Michael Heitzler und seine Schützlinge stehen aktuell auf einem hervorragenden fünften Tabellenplatz. Die erste Hürde nach der Winterpause muss am Sonntag (15 Uhr) gegen den FV Fahrnau auf dem heimischen Gelände genommen werden.

Ein Duell zweier Tabellennachbarn liefern sich morgen um 15 Uhr der FC Hausen und der TuS Kleines Wiesental. Die Gastgeber um Trainer Peter Schmitz erhoffen sich einen ähnlich erfolgreichen Start wie zu Beginn der Saison, als die Hausener lange Zeit zu den besten drei Teams der Liga gehörten.

Beim Absteiger SG Niederhof/Binzgen ging in der Hinrunde nicht viel zusammen. Nur drei Punkte liegt der Tabellenelfte vor dem ersten Abstiegsplatz. Den sechsten Saisonsieg peilen die Niederhofer nun gegen den SV Karsau, morgen ab 15 Uhr, an.

Im Tabellenkeller duellieren sich der SV Schopfheim und der SV Istein heute ab 15.30 Uhr um wichtige Punkte im Abstiegskampf. Mit einem „Dreier“ würde der SVS am Aufsteiger vorbeiziehen. „Wir wollen anders auftreten als in der Hinrunde und unser Spiel durchziehen. Zuhause müssen wir nun liefern“, fordert Schopfheims Spielausschuss-Vorsitzender Tesfaldet Reda. Verteidiger Tobias Frey und Felix Jahnke werden nicht auflaufen können.