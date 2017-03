Fußball „Es ist das Spiel der Spiele“

Von Fabian Schreiner

Es geht wieder zur Sache. Das prestigeträchtige Lokal-Derby in der Kreisliga A-West zwischen dem FV Fahrnau und dem SV Schopfheim steht an diesem Wochenende im Fokus. Und der TuS Lörrach-Stetten will den Negativ-Lauf der letzten Wochen beenden.

Lörrach. Kampf, Leidenschaft und Wille sind beim Derby zwischen dem FV Fahrnau und dem SV Schopfheim heute ab 15.30 Uhr gefragt. „Es geht in diesem Stadtderby um sehr viel Prestige. Für uns ist es das Spiel der Spiele“, erklärt FVF-Cheftrainer Joachim Trautwein. Bislang verläuft die Rückrunde für den Tabellen-Neunten alles andere als rosig. Weder Punkte noch Tore stehen auf der Habenseite. „Wir sind ein wenig unter Zugzwang. In der Offensive hapert es noch.“

Lobende Worte findet Trautwein für den Gegner. „Ich habe damit gerechnet, dass Schopfheim unten rauskommt. Edson Fonseca, Peter-Sammy Osswald und Nico Gsell sind gute Leute.“

Spitzenreiter FC Hauingen steht am morgigen Sonntag ab 15 Uhr beim Gastauftritt in Degerfelden vor einer Pflichtaufgabe. Trotz der etwas rätselhaften Bekanntgabe, den Vertrag mit Erfolgstrainer Mike Hess nicht über die Saison hinaus zu verlängern, marschieren die Hauinger in der Tabelle unbeirrt vorneweg.

Der TuS Kleines Wiesental ist zurzeit in einer bestechenden Verfassung. Mit dem neuen Trainer Peter Johann an der Seitenlinie ging es auch in der Tabelle um einige Plätze nach oben. Nach dem Auswärtssieg am vergangenen Wochenende in Todtnau gastiert der TuS morgen ab 15 Uhr beim FC Bosporus Weil.

Der auswärts immer noch punktlose SV Istein rangiert nur noch zwei Zähler vor der Abstiegszone. Heute, 16 Uhr, gegen die Spitzenmannschaft aus Todtnau soll endlich wieder etwas Zählbares her.

Vor Wochenfrist musste Huttingens Trainer Michael Heitzler noch passen. Während seine Schützlinge den zehnten Saisonsieg verbuchten, litt Heitzler unter einem Hexenschuss. Für die Partie am Sonntag ab 15 Uhr beim SV Schwörstadt meldet sich der FCH-Coach wieder zurück. „Ich kann wieder einigermaßen laufen und werde in Schwörstadt dabei sein.“ Heitzler rechnet mit einer schwierigeren Aufgabe als noch zuletzt gegen Degerfelden. „Die Schwörstädter müssen gewinnen und werden alles in die Waagschale werfen.“

Doch die Gäste können die Auswährtsfahrt mit breiter Brust antreten. Schließlich hat sich Huttingen den fünften Tabellenplatz nicht ohne Grund erarbeitet. „Wir müssen niemanden an die Wand spielen, sondern das spielen, was uns liegt“, betont Heitzler. Abwehrmann Thorsten Pfisterer steht indes wieder zur Verfügung.

Für den SV Weil III zählen im Abstiegskampf nur Punkte. Durch den Sieg des FC Steinen-Höllstein vor einer Woche hängt bei der Weiler Dritten nun die „rote Laterne“. Dies soll sich für die Elf von Trainer Franco Viteritti schnellstmöglich ändern. Heute Abend ab 18 Uhr bietet sich gegen den FC Hausen die Chance, vorübergehend auf den 14. Platz zu klettern.

Der Aufstieg ist für den TuS Lörrach-Stetten erst einmal in weite Ferne gerückt. Acht Zähler beträgt der Rückstand auf Platz eins. Heute, 16 Uhr, geht es auf heimischem Geläuf gegen die SG Niederhof/Binzgen. „Wir müssen die nächsten zwei, drei Spiele positiv gestalten, bevor wir über andere Dinge sprechen können. Aber falls wir nicht aufsteigen sollten, fällt uns kein Zacken aus der Krone“, macht TuS-Coach Sascha Müller deutlich. Doch weshalb läuft es für den ehemaligen Verbandsligisten nicht rund? „Oftmals sind wir die dominierende Mannschaft, allerdings spielen wir im letzten Drittel zu ungenau. Der letzte Pass fehlt“, kritisiert Müller.

Morgen ab 15 Uhr empfängt Aufsteiger SV Karsau den FC Steinen. Den Gastgebern fehlten zuletzt einige Stammkräfte. Der Gegner aus Steinen will den Rückenwind der letzten Wochen nutzen und den dritten Rückrundensieg einfahren.