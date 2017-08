Fußball FSV gibt sich selbstbewusst

Von Uli Nodler

Die Zwischenbilanz des Landesligisten FSV Rheinfelden sieht mit einem Sieg und zwei Niederlagen nicht unbedingt spektakulär aus. Deshalb ist man bei den Industriestädtern am morgigen Samstag wild entschlossen, die Bilanz mit einem Heimsieg gegen den FSV RW Stegen auszugleichen.

Rheinfelden. Das große Manko beim 1:3 in Emmendingen am vergangenen Samstag war die mangelnde Chancenverwertung. „Hätten wir die Dinger reingemacht, dann wären uns die drei Punkte in Emmendingen sicher gewesen“, weiß auch Joachim Sperker, der Sportliche Leiter des FSV.

Zufrieden mit dem spielerischen Auftritt in Emmendingen war auch Trainer Marc Jilg: „Wenn wir am Samstag gegen Stegen das wiederholen können und im Abschluss effektiver sind, dann werden wir sicherlich in der Lage sein, auch diese starke Stegener Mannschaft in die Knie zu zwingen.“

In der Tat wird das eine „harte Nuss“ für den FSV Rheinfelden. Stegen grüßt aktuell vom zweiten Tabellenplatz, holte aus den bisherigen drei Pflichtspielen sieben Punkte. Das heißt: Rheinfelden wird nicht unbedingt als Top-Favorit in diese Heimbegegnung gehen. Doch Sperker gibt sich selbstbewusst: Die ersten drei Spieltage haben gezeigt, dass in dieser Liga Jeder Jeden schlagen kann. Warum soll uns also nicht ein Sieg gegen Stegen gelingen.“

An der prekären personellen Situation hat sich beim FSV Rheinfelden vor diesem Heimspiel nichts geändert: „Die nächsten drei Spiele gehen wir noch am Stock. Dann sind aber alle Urlauber wieder zurück“, merkt Sperker an.