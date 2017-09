Fußball FSV: Schwung mitnehmen

Rheinfelden (nod). Der FSV Rheinfelden hat sich nach harzigem Start zwischenzeitlich zum besten Hochrhein-Klub in der Landesliga, Staffel 2 gemausert. Ihre derzeit gute Verfassung dokumentierten die Rheinfelder am vergangenen Samstag mit dem 6:0-Kantersieg auf der heimischen Richterwiese gegen Aufsteiger SV Ballrechten-Dottingen. Nun wollen die Kicker aus der Industriestadt diesen Schwung ins Auswärtsspiel am Sonntag gegen die SF Elzach/Yach mitnehmen. Anpfiff ist um 15 Uhr.

„Elzach-Yach ist Dritter, wir sind Fünfter. Das gibt ein echtes Verfolgerduell“, freut sich FSV-Spielertrainer Marc Jilg auf das Match am Sonntag. Als Spieler wird Jilg aber in den nächsten Wochen nicht mehr auftauchen: „Gegen Elzach/Yach sind wir zum ersten Mal in dieser Saison komplett. Da muss ich mich nicht mehr über den Platz quälen.“

Eine zusätzliche Motivation für die Rheinfelder wird die Tatsache sein, dass sie noch nie bei den Elztälern gepunktet haben. „Diesen Fluch wollen wir nun am Sonntag vergessen lassen“, gibt sich Jilg selbstbewusst.“