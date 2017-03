Fußball Gegentor fällt mit Schlusspfiff

22:44 Bürgerliche bei Wahlen in Bulgarien vorne

22:42 Kerber erreicht Achtelfinale in Miami - Görges und Struff raus

Miami - Angelique Kerber hat beim Tennis-Turnier in Miami das Achtelfinale erreicht. Die Weltranglisten-Erste setzte sich gegen die Amerikanerin Shelby Rogers mit 6:4, 7:5 durch. Kerber bekommt es nun mit Risa Ozaki zu tun. Die Qualifikantin aus Japan hatte zuvor überraschend Julia Görges mit 7:6, 6:3 ausgeschaltet und damit ein deutsches Achtelfinal-Duell verhindert. Bei den Herren verabschiedete sich Jan-Lennard Struff in der dritten Runde. Der Davis-Cup-Profi unterlag dem Argentinier Federico Delbonis mit 6:7, 1:6.

22:22 Niederländischer Nationaltrainer Danny Blind beurlaubt

Amsterdam - Die Niederlande haben sich nach dem enttäuschenden 0:2 in Bulgarien von ihrem Trainer Danny Blind getrennt. Das teilte der Königliche Niederländische Fußball Verband nach stundenlangen Beratungen mit. Beim Freundschaftsspiel gegen Italien am Dienstag in Amsterdam soll der bisherige Assistent Fred Grim die Mannschaft um Kapitän Arjen Robben betreuen. Danach will sich der KNVB in Ruhe auf die Suche nach einem Nachfolger machen.