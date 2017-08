Fußball „Hätten ihn mit Handkuss genommen“

Lörrach (fas). Eine Tendenz ist wohl erst nach zehn Spieltagen erkennbar. Nichtsdestotrotz wollen die Teams der Bezirksliga Hochrhein nicht von Beginn an ihren Saisonzielen hinterherlaufen. Angst, den Großteil der Saison im Tabellenkeller zu verbringen, haben viele Klubs.

Spvgg. Brennet-Öflingen - SV Weil II (So.; 15 Uhr): Den Gastgebern überkommt beim Blick auf die Tabelle das Grauen. Mit null Zählern steht die Spielvereinigung auf dem letzten Tabellenplatz. „Zuletzt war die Trainingsbeteiligung rar. Aufgrund der mangelnden Fitness haben wir viele Fehler in den Spielen gemacht. Wir werden aber wieder kommen“, betont Vorstand Sammy Lemke-Maier.

In einem Vorbereitungsspiel vor einigen Wochen trafen die beiden Mannschaften schon einmal aufeinander. Damals feierten die Weiler ein Schützenfest. 13:0 lautete das Ergebnis. „Die Karten werden am Wochenende neu gemischt. Brennet wird uns alles abverlangen. Sie wollen die ersten Punkte einfahren“, warnt Weils Co-Trainer Wolfgang Jubin.

Die Aufgabe beim Tabellenletzten müssen die Grenzstädter siegreich gestalten, denn der Rückstand auf Spitzenreiter FC Schönau beträgt bereits vier Zähler. „Wir wollen die Punkte, die wir gegen Lörrach-Brombach II liegen gelassen haben, mit einem Sieg in Brennet kompensieren“, so Jubin. Jörg Bürgin und Sascha Bächle fehlen. Martin Braun kehrt wieder zurück.

FV Lörrach-Brombach II - FC Geißlingen (So.; 15 Uhr): Die kräftezehrende Vorbereitung hat sich im Lager des FVLB II schon ausgezahlt. „Ich fühle mich bestätigt. Sowohl gegen Schlüchttal als auch vor einer Woche in Weil konnten wir in der Schlussphase nochmals zulegen“, freut sich Übungsleiter Tobias Jehle.

Die Partie gegen Geißlingen ist für die Gastgeber schon die zweite gegen einen Aufsteiger. „Wir gehen als klarer Favorit in das Spiel. Dennoch dürfen wir uns nicht den Schneid abkaufen lassen. Wir messen uns am Einsatz der letzten beiden Begegnungen“, so Jehle weiter. Die zunächst befürchtete schwere Trainingsverletzung von Maximilian Imgraben hat sich glücklicherweise nicht bestätigt. Er hat eine Bänderdehnung im Knie erlitten und fällt drei Wochen aus.

Bosporus FC Friedlingen - TuS Efringen-Kirchen (So.; 15 Uhr): „Uns fehlen am Sonntag nur Piero Saccone und Servet Ay-Güven. Für uns beginnt gegen Efringen-Kirchen die Saison“, strahlt Bosporus-Coach Faik Zikolli. Die ersten Partien reagierte der Aufsteiger nur. „Jetzt können wir endlich wieder agieren und unseren Fußball durchziehen. Ich hoffe, dass wir deshalb die ersten Zähler einfahren, denn ansonsten hängen wir erst einmal im Tabellenkeller fest.“

Landesliga-Absteiger TuS Efringen-Kirchen fehlt ein echter Stürmer. „Wir waren an Kevin Keller dran. Leider ist der zum FV Lörrach-Brombach II gewechselt. Ihn hätten wir mit Handkuss genommen. Bei solch einem Spieler weist du, das er 20 bis 25 Tore macht“, informiert TuS-Coach Thomas Hauser, der alle Mann an Bord hat.

FC Wittlingen - SV Buch (So.; 15 Uhr): Heimtrainer Tiziano Di Domenico atmet auf. „Der Sieg in Wehr gibt uns Luft. Seitdem ich Trainer des FC Wittlingen bin, war das die konzentrierteste Leistung meines Teams. Wir müssen diese nun konservieren. Dann steht auch einem Sieg gegen Buch nichts im Weg.“

Auch personell stehen die Kandertäler deutlich besser als zuletzt da. Salvatore Di Mattia, Richard Lorenz, Florian Herr und Manuel Maier sind wieder dabei.