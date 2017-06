Fußball „Können das Ergebnis drehen“

Von Uli Nodler

Die Ausgangslage ist sicherlich nicht die beste für den FC Schönau vor dem zweiten und entscheidenden Match um den Aufstieg in die Landesliga, Staffel 2.

Schönau. Die 1:3-Niederlage am vergangenen Samstag im heimischen Jogi-Löw-Stadion gegen den SV Ballrechten-Dottingen ist für den Klub aus dem oberen Wiesental sicherlich eine schwere Hypothek. Dennoch gibt sich Trainer Heiko Günther vor dem Rückspiel am morgigen Samstag optimistisch: „Ich bin überzeugt, dass wir das Ergebnis noch drehen können.“ Anpfiff zum Showdown am morgigen Samstag ist um 18 Uhr.

Mut macht Günther die Tatsache, dass die erste Begegnung in Schönau über die gesamte Spielzeit ein Duell auf Augenhöhe war. Gemessen an der Anzahl der Torgelegenheiten hatten die Schönauer sogar ein leichtes Plus vorzuweisen. Das zahlte sich jedoch nicht aus, weil der FCS im Abschluss die letzte Konsequenz vermissen ließ. Da agierte der SV Ballrechten-Dottingen schon cleverer.

„Die Jungs müssen im zweiten Spiel konzentrierter zu Werke gehen, als es in Schönau war. Und sie dürfen sich nicht mehr diese individuellen Fehler leisten, die zu den Gegentoren geführt haben“, merkte Günther an. „Wenn wir das schaffen, dann haben wir trotz des deutlichen Rückstands eine Chance“, so der FCS-Coach weiter.

Apropos Rückstand. Der FC Schönau muss mindestens 3:0 gewinnen oder bei einem Sieg mit zwei Toren Vorsprung mehr als drei Treffer erzielen. Das ist schon happig.

Aber Heiko Günther führt als Beispiel den Freiburger FC an. Nach dem 3:2-Sieg in Backnang fühlte sich der FFC schon in der Oberliga. Zu Hause gab es dann gegen den württembergischen Verbandsliga-Vize ein böses Erwachen. Die Freiburger unterlagen mit 1:4 und spielen in der neuen Saison weiter in der Verbandsliga Südbaden. „Wir machen es am Samstag in Ballrechten-Dottingen wie Backnang“, so Günther augenzwinkernd.

Personell hat der FC Schönau vor dem entscheidenden Match noch einmal aufgerüstet. Kapitän Christian Kiefer, der im Hinspiel fehlte, ist wieder dabei. Und mit Benedikt Behringer spielt einer, der zu diesem Aufstiegsmatch extra aus England einfliegt.