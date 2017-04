Fußball Offener Schlagabtausch ohne Sieger

Nachrichten-Ticker

01:56 USA wollen weiter an Sicherheitszonen in Syrien arbeiten

Washington - Die USA streben weiter die Einrichtung von Sicherheitszonen in Syrien an und schließen dabei auch eine Zusammenarbeit mit Russland nicht aus. Das sagte der Sprecher des Weißen Hauses, Sean Spicer. Die Menschen in Syrien wollten nicht ihr Land verlassen müssen, sondern verlangten nach Sicherheit. US-Außenminister Rex Tillerson wird am Mittwoch zu Gesprächen in Moskau erwartet. In der vergangenen Woche hatten die USA einen Stützpunkt der syrischen Luftwaffe angegriffen, als Vergeltung für einen mutmaßlichen Giftgaseinsatz der syrischen Streitkräfte.

01:47 Drei Tote nach Schüssen in kalifornischer Grundschule

San Bernardino - In einer Grundschule in San Bernardino in Kalifornien sind nach Schüssen in einem Klassenzimmer drei Menschen ums Leben gekommen, darunter der mutmaßliche Täter. Ein 53-Jähriger habe mehrere Schüsse auf seine gleichaltrige Frau abgegeben, ehe er sich selber tötete, sagte Polizeichef Jarrod Burguan nach Angaben des Senders CNN. Wenige Stunden später starb auch ein achtjähriger Schüler an seinen Verletzungen. Ein weiterer Schüler wurde bei dem Zwischenfall schwer verletzt. Das Tatmotiv war zunächst unklar.

01:42 Amnesty-Bericht: Weniger Hinrichtungen - Mehr Todesurteile

Berlin - Amnesty International hat im vergangenen Jahr 1031 Hinrichtungen weltweit gezählt - etwa ein Drittel weniger als im Vorjahr. Die Zahl der Todesurteile ist nach der Jahresstatistik der Menschenrechtsorganisation dagegen um mehr als die Hälfte von 1998 auf 3117 gestiegen. Fast 90 Prozent der gezählten Exekutionen fanden im Iran, in Saudi-Arabien, im Irak und in Pakistan statt. Nicht erfasst wurden die Hinrichtungen in China, die Amnesty auf mehrere tausend schätzt. Die chinesische Führung behandelt die Todesstrafe als Staatsgeheimnis.

01:02 Pentagon: 20 Prozent der syrischen Kampfjets zerstört

Washington - Die USA haben nach eigenen Angaben bei ihrem Angriff auf einen Stützpunkt der syrischen Luftwaffe in der vergangenen Woche 20 Prozent der einsatzfähigen syrischen Kampfflugzeuge zerstört. Das gab US-Verteidigungsminister James Mattis bekannt. Zusätzlich seien Tankanlagen und Luftabwehrsysteme zerstört oder beschädigt worden, heißt es in dem Statement weiter. Die syrischen Regierungstruppen seien damit nicht mehr in der Lage, auf diesem Stützpunkt Maschinen zu betanken oder neu zu bewaffnen.

00:53 Usbeke wird nach Lkw-Anschlag Haftrichter vorgeführt

Stockholm - Nach dem mutmaßlichen Terroranschlag in Stockholm wird der Hauptverdächtige heute einem Haftrichter vorgeführt. Der 39-jährige Usbeke steht unter Terror- und Mordverdacht. Die Ermittler sind sich sehr sicher, dass er der Fahrer des Lastwagens ist, der am Freitag in der schwedischen Hauptstadt in einer Einkaufsstraße erst in eine Menschenmenge und dann in ein Kaufhaus gerast war. Bei dem Anschlag waren vier Menschen getötet und 15 verletzt worden. Die Polizei hat im Zusammenhang mit der Tat eine weitere Person festgenommen. Gegen diese wurde aber kein Haftbefehl beantragt.