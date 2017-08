Fußball Offensive ist das Prunkstück

von Fabian Schreiner

Nach dem Schützenfest zum Auftakt t hat der SV Herten ein dickes Ausrufezeichen an die Konkurrenz in der Kreisliga A-West gesendet. Wiederholt der Bezirksliga-Absteiger das auch gegen den ambitionierten TuS Kleines Wiesental? Der SV Nollingen will nach der Auftaktpleite nun im Aufsteigerduell gegen den FV Haltingen den ersten „Dreier“ einfahren.

Lörrach. Hertens Trainer Thorsten Szesniak verfliegt nach dem 8:1-Auswärtssieg beim FC Hausen nicht in Euphorie. „Wir dürfen nicht so naiv sein, zu glauben, dass es so weitergeht. Denn ansonsten fallen wir auf die Nase. Die Partie gegen den TuS Kleines Wiesental wird eine ganz andere Hausnummer.“

Das erste Heimspiel des SVH in der neuen Saison wird heute ab 16 Uhr angepfiffen. Personell sieht’s bei der Szesniak-Elf prächtig aus. Einzig Davide Beltrani fehlt.

Aufstiegskandidat TuS Lörrach-Stetten erwischte in der vergangenen Woche einen holprigen Saisonstart. Letztlich ging beim 3:1 gegen den FV Lörrach-Brombach III aber alles gut. Heute ab 15 Uhr treffen die Schützlinge von TuS-Übungsleiter Sascha Müller auf den FC Steinen-Höllstein. Die Gäste streben in dieser Saison eine Platz unter den besten Fünf an.

Dieses Ziel müssen die Jungs von Trainer Torsten Griesshammer allerdings ohne einige Routiniers angehen. Nach dem Klassenerhalt verabschiedeten sich Guiseppe Stabile, Waldemar Dercho, Bülent Bülbül und Jens Lupberger. „Das war so abgesprochen. Wir wollen mit den Jungen den Weg in die Zukunft gehen“, verrät Steinens Sportlicher Leiter André Dicks.

Perfekt aus den Startlöchern kam der FV Haltingen. Der Aufsteiger überzeugte beim 5:1 gegen den FC Huttingen. Heute Nachmittag (16 Uhr) geht’s zum SV Nollingen. „Beide Aufsteiger haben sehr viel Qualität“, betont Nollingen-Trainer Giovanni Di Feo. Die Offensive ist das Prunkstück der Haltinger, so Di Feo weiter. Zuletzt fehlten den Rheinfelder-Ortsteilkickern einige Spieler. „Bei der 3:5-Niederlage beim TuS Kleines Wiesental haben uns die personellen Ausfälle das Genick gebrochen. Das war nicht zu kompensieren. Nun sind wir wieder mehr. In zwei Wochen sollten wir komplett sein“, lässt Di Feo wissen.

Fahrnaus Trainer Joachim Trautwein freute sich am vergangenen Wochenende über sieben Treffer seiner Elf gegen den FC Hauingen. Gelingt Fahrnau morgen ab 15 Uhr beim SV Karsau ein ähnliches Offensiv-Feuerwerk?

Wenig Freude hatte dagegen Hauingens Coach Mick Fahr bei der 4:7-Pleite gegen jenen FV Fahrnau. „Wir haben die eklatanten Fehler analysiert. Die Jungs wissen was sie falsch gemacht haben. Sie waren einsichtig“, erklärt Fahr, der heute ab 16 Uhr mit seiner Mannschaft im Derby vor heimischem Anhang Aufsteiger FV Lörrach-Brombach III erwartet. „Wir können für Wiedergutmachung sorgen. “

Einen Last-Minute-Sieg feierte der SV Schopfheim vor einer Woche in Degerfelden. Gast im ersten Heimspiel der neuen Runde wird der SV Weil III sein. Anpfiff ist heute ab 16 Uhr. Den ersten Saisonsieg nehmen der SV Todtnau und der FC Hausen in Angriff. Morgen (15 Uhr) sind die Todtnauer der Favorit. Außerdem empfängt der FC Huttingen am Sonntag ab 15 Uhr den FV Degerfelden.