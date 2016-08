Hochrhein (lu). Bleibt der SV Todtnau Erster? Wie schneidet der SV Weil III ab? Wie verkaufen sich die beiden Top-Favoriten TuS Lörrach-Stetten und der FC Bosporus Weil? Können die noch punktlosen Teams etwas Zählbares holen? Das sind die beherrschenden Fragen des bevorstehenden dritten Spieltages in der Kreisliga A West.

„Uns trifft der Terminkalender hart, aber wir müssen’s nehmen, wie’s kommt“, sagt Urs Keser, Trainer des Aufsteigers SV Schwörstadt, der beim TuS Lörrach-Stetten anzutreten hat. Zudem fehlen ihm in diesem Auswärtsspiel urlaubsbedingt fünf Stammkräfte. Da sind die Aussichten für den Aufsteiger in Sachen Punktgewinn eher bescheiden. Keser freut sich aber auf das Wiedersehen mit TuS-Trainer Sascha Müller: „Mit ihm habe ich in der A-Jugend beim FV Lörrach gekickt.“

Nur sehr schwer einschätzen kann hingegen Wilfried Zäh, Trainer des Aufsteigers SV Karsau, den kommenden Gegner SG Niederhof/Binzgen. Es sei wohl, so schätzt er, ein offenes Spiel. „Doch daheim wollen wir auf Sieg spielen.“Verzichten muss der Karsauer Coach aber auf die gesperrten Christian Keller und Patrick Heger.

Gespannt blicken die Fans dem Duell zwischen dem Kleinen und Großen Wiesental, also dem TuS Kleines Wiesental gegen den FC Hausen entgegen. Der FCH mit seinem neuen Coach Peter Schmitz will unbedingt die 1:5-Scharte gegen den SV Todtnau ausmerzen, der gastgebende TuS, der am vergangenen Wochenende spielfrei war, will seine weiße Weste behalten.

Die weiße Weste hat auch der SV Todtnau im Sinn. Mit einem Heimsieg gegen den bereits zweimal gebeutelten FC Steinen-Höllstein könnte zudem weiter die Tabellenspitze behauptet werden. Der SV Weil III bekommt es mit dem FC Hauingen zu tun. Thorsten Grießhammer will mit seinem SV Istein den zweiten Saison-„Dreier“ gegen den SV Schopfheim einfahren. „Wir wollen dort auf jedem Fall punkten“, sagt aber auch der Schopfheimer Spielausschuss-Vorsitzende Tesfaldet Reda. Mit zwei Verletzten (Schlüsselbeinbrüche) und etlichen Urlaubern gestaltet sich die Situation beim SVS schwierig. Bosporus Weil peilt gegen den noch ungeschlagenen FV Degerfelden Punkte an, um in der Tabelle vorzurücken.

Und der FV Fahrnau? Das Team von Trainer Joachim Trautwein kommt immer besser in Schwung. Dem 6:2-Auswärtssieg beim SV Schwörstadt ließ der FVF einen 2:0-Heimsieg im vorgezogenen Spiel gegen den FC Huttingen folgen. So finden sich die Fahrnauer nun im oberen Tabellendrittel wieder.