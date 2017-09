Fußball Weil nur noch Drittletzter

Von Uli Nodler

Kirchzarten. Es geht weiter bergab mit dem SV Weil in der Landesliga, Staffel 2: Die Grenzstädter kassierten am vierten Spieltag die dritte Niederlage, verloren in einem schwachen Spiel mit 1:2 beim SV Kirchzarten. Für den Gastgeber war es nach drei Niederlagen der erste „Dreier“ in dieser Saison.

Auf beiden Seiten herrschte große Nervosität. Die Folge waren hüben wie drüben viele Fehlpässe. Letztlich agierte der SV Kirchzarten den Tick zielstrebiger und gewann deshalb verdient. Mit lediglich drei Punkten auf der Habenseite sind die Weiler auf den drittletzten Tabellenplatz abgerutscht.

Erneut musste Weils Trainer Tobias Bächle mit ansehen, wie seine Spieler gerade in der ersten Halbzeit die eine oder andere hochkarätige Torgelegenheit leichtfertig versemmelten. So hatten Daniel Mundinger (20.), Sascha Strazzeri (21.) und Almin Mislimovic (24.) die Führung auf dem Fuß. Doch sie scheiterten.

Bessser machte es der SV Kirchzarten in der 31. Minute. Nach einem langen Ball stand Henry Osajere-Adetoro goldrichtig und brachte den Gastgeber mit 1:0 in Front.

Nach dem Wechsel wurde das Spiel der Gäste etwas zielstrebiger, ohne dass die Kirchzartener Defensive groß in Verlegenheit zu bringen war. In der 65. Minute blieb den Gastgebern der Torschrei im Halse stecken, als Sven Althauser mit einem Gewaltschuss nur den Pfosten traf. Und im Gegenzug fiel dann der Ausgleich. Aus dem Gewühl heraus stocherte der für Sascha Strazzeri eingewechselte Ousman Njie den Ball ins Kirchzartener Tor.

Doch die Freude bei den Gästen währte lediglich sechs Minuten, dann blieben die Kirchzartener die Antwort nicht schuldig. Taylan Boya setzte sich in der 71. Minute gegen die unaufmerksame Weiler Abwehr durch und ließ Christoph Düster im Kasten keine Chance.

Trotz nun intensiverer Offensivbemühungen schaffte der Gast den Ausgleich nicht mehr.