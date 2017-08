Fußball Wieder an die Leistungsgrenze gehen

Auggen (fas). Die Niederlage für Verbandsligist FC Auggen vor Wochenfrist war ernüchternd. Die Minardi-Elf kam nicht ansatzweise an ihre Leistungsgrenze heran. Umso besser das es schon übermorgen mit einem Heimspiel gegen den Kehler FV (17 Uhr) weitergeht.

„Die letzten sechs Heimspiele haben wir saisonübergreifend für uns entscheiden können. Ich bin mir sicher, dass die Jungs ein anderes Gesicht zeigen werden als zuletzt“, gibt sich Minardi zuversichtlich.

Gelingt dem FCA der zweite Heimsieg in der noch jungen Saison könnten die Markgräfler trotz der Pleite beim SC Lahr von einem gelungenen Saisonauftakt sprechen. In der Vergangenheit war dies nicht immer der Fall. Auch in der vergangenen Saison reihte sich Auggen zunächst in den hinteren Tabellenregionen ein. Gegen den Kehler FV braucht es eine stabile Leistung. Der Auggener Übungsleiter erwartet eine enge und intensiv geführte Begegnung. „Kehl hat in dieser Saison eine homogenere Mannschaft auf dem Platz, obwohl sie fünf gute Spieler mit viel Qualität verloren haben“, so Minardi über den Vorjahres-Siebten der Verbandsliga Südbaden.

Noch nicht so zum Zug gekommen ist Marco Anlicker, der in der Jugend unter anderem für den FV Lörrach-Brombach in der B-Junioren Oberliga seine Kickschuhe schnürte und unter der Regie von Rolf Sutter zu den absoluten Leistungsträgern zählte.

Im Sommer wechselte der 20-jährige vom Landesligisten FC Emmendingen nach Auggen. „Idrissa Khan und Axel Imgraben oder auch Sandro Casalnuovo sind eingespielte Pärchen. Die wissen genau was sie zu tun haben. Dieses Fundament wollte ich nicht brechen. Ich verlange von Marco noch mehr Pässe in die Schnittstelle.“ Anlicker verabschiedete sich zudem noch in den Urlaub. Die Chance auf einen Platz in der Anfangself ist somit nicht gerade größer geworden.

Neben ihm fehlt Kerim Cifdalöz.