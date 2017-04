Fußball Zu Gast bei der „alten Liebe“

Von Fabian Schreiner

Der Wittlinger Cheftrainer Tiziano Di Domenico kehrt am Samstagabend, 18 Uhr, zurück an seine alte Wirkungsstätte zum SV Weil II. Es ist der Auftakt in eine „Englische Woche“ für sein Team in der Bezirksliga Hochrhein. Drei Spiele stehen innerhalb von nur sieben Tagen an. Danach weiß Di Domenico mehr, ob es in dieser Saison doch mit dem Aufstieg klappen könnte.

Weil am Rhein. Coach Tiziano Di Domenico möchte erst gar nicht anfangen zu rechnen. „Wir vergessen den Alltag, wenn wir uns nur noch mit den Rechnereiern beschäftigen. Für uns zählt aktuell nur das Spiel am Samstag.“

Und dies wird ohne Frage ein ganz Besonderes für den ehemaligen Trainer der Weiler „Zweiten“. „Ich freue mich auf das Spiel und auf die alten Weggefährten.“

Im Gegensatz zu den Kandertälern läuft es beim SV Weil II in der Rückrunde überhaupt noch nicht nach Plan. Nur ein Sieg sprang beim Gastspiel in Buch heraus. „Die Abstimmung zwischen den Reihen stimmt noch nicht. Trotz allem bin ich guter Dinge“, betont Co-Trainer Wolfgang Jubin.

Einmal mehr musste Trainer Thomas Schwarze in Wehr selbst auflaufen. Auch Sandro Olvera spielte von Beginn an. Immerhin kehren die Innenverteidiger Sascha Bächle und Martin Braun zurück. Jedoch wird Christian Baumgartner, der am vergangenen Wochenende sein Comeback feierte, im Kurzurlaub weilen. Jubin: „Sein Auftritt war vielversprechend, aber die mangelnde Spielpraxis hat man ihm schon noch angesehen.“

Sowohl Weil II als auch Wittlingen haben beide 37 Punkte auf dem Konto. Allerdings hat die Di Domenico-Elf noch zwei Spiele in der Hinterhand. Diese Nachholspiele werde nun ausgetragen und stellen für ein Bezirksliga-Team eine Ausnahmesituation dar. „Das wird heftig. Aber da wir in der Breite gut aufgestellt sind, sollte das funktionieren. Wir werden dementsprechend das Training dosieren. Ich hoffe, dass alle Jungs gut durchkommen werden“, meint Di Domenico, der morgen wieder auf Timo Glattacker zurückgreifen kann.

Trotz des Negativ-Laufs bei den Grenzstädtern weiß der Wittlinger Übungsleiter um die Klasse seines ehemaligen Vereins. „Mit Bächle und Braun werden sie wieder an Stabilität gewinnen. Fußballerisch gehören sie ohnehin zu den Besten der Liga.“