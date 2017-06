Grenzach-Wyhlen Am 1. Juli ist Ende

Nachrichten-Ticker

12:47 Neue Pflegeausbildung ab 2020 - Bundestag stimmt Reform zu

Berlin - Pflegekräfte für kranke Kinder, kranke Erwachsene und alte Menschen durchlaufen künftig in den ersten beiden Jahren eine gemeinsame Ausbildung. Im letzten Jahr können sie dann die bisherige, allgemeine Ausbildung fortführen oder sich auf Kinderkrankenpflege beziehungsweise Altenpflege spezialisieren. Auszubildende in der Pflege müssen künftig kein Schulgeld mehr bezahlen, sondern bekommen eine Ausbildungsvergütung. Nach langem Ringen beschloss der Bundestag das sogenannte Pflegeberufegesetz. Die Pflegehelferausbildung kann künftig auf die Ausbildung zur Pflegefachkraft angerechnet werden.

12:16 Schwedische Prinzengeschwister grüßen zu Mittsommer

Stockholm - Das schwedische Königshaus hat zu Mittsommer neue Bilder von Prinzessin Estelle und Prinz Oscar veröffentlicht. Die Kinder von Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel stehen der Fotografin vor der geöffneten Gartentür Modell. Estelle in einem luftigen Frühlingskleid, Oscar im blau-weiß gestreiften Hemd. Auf einem Schwarz-Weiß-Bild hält Estelle ihren kleinen Bruder auf dem Schoss umfangen. Die Fünfjährige ist die Nummer zwei in der Thronfolge und wird Kronprinzessin, wenn ihre Mutter Victoria dem amtierenden König Carl XVI Gustaf auf dem Thron nachfolgt.

12:10 Asylbewerberheim in Montabaur in Flammen - Drei Verletzte

Montabaur - Ein Asylbewerberheim in Montabaur ist am Morgen in Brand geraten. Zwei der Bewohner und ein Feuerwehrmann kamen nach Angaben der Polizei mit Verdacht auf eine leichte Rauchgasvergiftigung in ein Krankenhaus. Mehr als 100 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz, sie löschten die Flammen im Verlauf des Vormittags. In dem Gebäude im dörflich geprägten Montabaurer Stadtteil Horressen waren 18 Flüchtlinge gemeldet. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe konnte die Polizei zunächst noch nichts sagen.

11:53 Moschee des "Kalifen" in Mossul zerstört - Premier: IS-Kapitulation

Mossul - Nach der Zerstörung der symbolträchtigen Großen Moschee in der irakischen IS-Hochburg Mossul sieht Regierungschef Haider al-Abadi die Terrormiliz Islamischer Staat am Ende. "Daeshs Sprengung des Al-Hadba Minaretts und der Al-Nuri-Moschee ist eine formale Erklärung ihrer Niederlage", twitterte Al-Abadi. Daesh ist das arabische Akronym für den IS. Gestern Abend hatten das irakische und das US-Militär berichtet, dass die Dschihadisten das Gebetshaus in die Luft gesprengt hätten. Der IS erklärte über sein Sprachrohr "Amak", die Moschee sei von einem US-Luftangriff getroffen worden.

11:50 Nach gescheitertem Anschlag in Brüssel: vier Menschen festgenommen

Brüssel - Nach dem gescheiterten Terroranschlag am Brüsseler Zentralbahnhof haben die belgischen Behörden vier Menschen festgenommen. Es habe Hausdurchsuchungen im Großraum Brüssel gegeben, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Den bisherigen Ermittlungen zufolge wollte ein 36 Jahre alter Marokkaner am Dienstagabend in einer Gruppe von Reisenden einen mit Nägeln und Gasflaschen gefüllten Koffer zur Explosion bringen. Es gab zwar zunächst eine kleine und anschließend eine etwas größere Explosion. Dabei wurde aber niemand verletzt. Der Attentäter war von Sicherheitskräften getötet worden.