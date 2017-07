Grenzach-Wyhlen Bauschutt „verklappt“

17:47 Berlin und Paris wollen gemeinsam neuen Kampfjet entwickeln

17:40 Bardet gewinnt 12. Tour-Etappe - Froome verliert Gelb an Aru

Peyragudes - Der Franzose Romain Bardet hat die zwölfte Etappe der 104. Tour de France gewonnen. Der Vorjahreszweite holte sich am nach 214,5 Kilometern von Pau nach Peyragudes den Sieg vor dem Kolumbianer Rigoberto Uran und dem italienischen Meister Fabio Aru. Titelverteidiger Chris Froome verlor 22 Sekunden und damit auch das Gelbe Trikot an Fabio Aru. Im Kampf um das Grüne Trikot belegte Marcel Kittel im Zwischensprint den zweiten Platz und liegt damit komfortable 130 Punkte vor dem Australier Michael Matthews.

16:47 Macron begrüßt Trump mit militärischen Ehren in Paris

Paris - Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat US-Präsident Donald Trump zu einem eintägigen Besuch in Paris begrüßt. Macron empfing den Amerikaner mit militärischen Ehren am Invalidendom. Trump schaut als Ehrengast bei der Militärparade zum französischen Nationalfeiertag auf den Champs-Élysées zu. Anlass ist der Eintritt der USA in den Ersten Weltkrieg vor 100 Jahren, amerikanische Truppen kämpften damals an der Seite Frankreichs gegen Deutschland. Der Pariser Regierungssprecher hatte vorab erklärt, Macron wolle Trump mit der Einladung symbolisch die Hand reichen.