Grenzach-Wyhlen Das Grundbuchamt wandert aus

Die Gemeinde von Grenzach-Wyhlen wird ab dem 11. Dezember kein eigenes Grundbuchamt mehr haben. Zu diesem Termin wird die Zuständigkeit an das Grundbuch am Amtsgericht Emmendingen abgegeben. Dieses ist zentral für den Landgerichtsbezirk Freiburg als alleiniges grundbuchführendes Amtsgericht zuständig.

Grenzach-Wyhlen (mh). Kaum ein Register dokumentiert die Eigentumsverhältnisse an einem Grundstück, einem Haus oder einer Eigentumswohnung so konkret wie das Grundbuch. Hier wird dokumentiert, wer Eigentümer ist, wie groß das Grundstück ist, dies kann sogar von jedermann eingesehen werden. In einer weiteren Abteilung werden Belastungen und Beschränkungen, die auf einem Grundstück oder eine Immobilie eingetragen sind, erfasst. Wer ein berechtigtes Interesse nachweisen kann, kann auch hier Einsicht erhalten. Verkauf oder Erwerb werden auch im Grundbuch erfasst.

Veränderungen und Verzögerungen

Die Zentralisierung bringt für die kommunale Verwaltung sowie für die Bürger Veränderungen und zum Teil auch Verzögerungen mit sich. Was bislang auf kurzen Wegen im Rathaus vor Ort erledigt werden konnte –­grundbuchrelevanten Fragen, Eintragungen, Löschungen und Veränderungen – wird künftig von Emmendingen aus geregelt. Diese Änderung geht auf eine Entscheidung des Ministerrats des Landes Baden-Württemberg im Juli 2008 zurück, der eine umfassende Neuorganisation des baden-württembergischen Grundbuchwesens beschlossen hatte: Die Grundbuchführung wird bis zum 1. Januar 2018 von den bisherigen 667 meist kommunalen Grundbuchämtern auf nur 13 landesweit grundbuchführende Amtsgerichte übertragen werden. Logistisch eine Herausforderung für alle Beteiligten. So schließt sich auch in der Doppelgemeinde die Akte des eigenen Grundbuchamtes.

Dieses wird aufgehoben und die Kommune von dieser Aufgabe entbunden. Durch die Übertragung der Grundbuchführung auf staatliche Ämter und die Zentralisierung werden nach Auffassung der Landesregierung bei den jeweiligen Amtsgerichten leistungsfähige und technisch optimal ausgerüstete Einheiten geschaffen.

Zum letzten Mal hat das Grundbuchamt im Rathaus Wyhlen am 8. Dezember für das Publikum geöffne.

Grundbucheinsichtsstelle als freiwillige Leistung

Um den Bürgern aber noch die Möglichkeit der Einsichtnahme in die elektronischen Grundbücher zu gewährleisten, werde die Gemeinde als freiwillige Dienstleistung eine Grundbucheinsichtstelle einrichten, sagte Bürgermeister Tobias Benz: „Grenzach-Wyhlen ist eine aufstrebende, lebendige Gemeinde, in der viele Immobilienprojekte angestoßen sind und werden. Da wäre es für die Bürgerinnen und Bürger extrem ungünstig, wenn Anfragen nur über das zentrale Grundbuchamt im Emmendingen laufen würden. Wir wollen, dass Bürger weiterhin zumindest eine Einsichtsmöglichkeit in die Grundbuchakten haben müssen.“ Die Erfahrung an anderen Orten hätte gezeigt, es sei oft von Nachteil für Bürgerinnen und Bürger, lange auf Grundbuchauszüge warten zu müssen.

Und am 11. Dezember werden auch die Lastwagen anrollen, die die Papierakten aus dem Grenzach-Wyhlener Grundbuchamt in ein zentrales Archiv transportieren.