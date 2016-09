Von Rolf Rombach Grenzach-Wyhlen. Kindergartenferien – die verdiente Erholung der Erzieherinnen und Erzieher. Doch was tun den ganzen Tag mit den lieben Kleinen, wenn man nicht gerade im Urlaub verweilt" Unsere Zeitung hat sich mit zwei Expertinnen auf den Weg gemacht, die Kinderspielplätze der Gemeinde Grenzach-Wyhlen unter die Lupe zu nehmen. Dieses Mal geht es zum Spielplatz am Kapellenbach entlang des Josef-Deschler-Weges. Für Kindergarten und Schulkinder gibt es hier sehr viele Kletter- und Bau-Möglichkeiten. Endlich eine Rutschstange für Marielène! Die gibt es – außer im Freibad - sonst nicht in der Gemeinde zu finden. Dazu noch zwei Kletterwände in verschiedenen Höhen. Ein Kettenzug ermöglicht es Sand und Steine ein oder zwei Stockwerke nach oben ziehen zu können. Da die kleine Kira zwar hoch, aber nicht mehr selbständig vom Gerüst hinunterkommen kann, wechselt sie recht schnell an die andere Attraktion, zum Kapellenbach. Ruhig fließt er direkt am Sandkasten vorbei. Da liegt der ein oder andere Materialaustausch nahe – hier Wasser, da Sand. Auf Grund der geringen Wassertiefe und dem sandigen Bachbett ist eine schöne Spielmöglichkeit. Ich würde die Kinder hier zwar nicht ganz alleine lassen wollen, kann mich aber auch einmal auf eine der zahlreichen Sitzgelegenheiten setzen. Erst weiter hinten Richtung Bahndamm wird das Wasser tiefer, dort hat die Gemeinde aber einen Zaun gezogen zum Schutz der Kinder. Verbesserungsvorschläge Für die Größe der Anlage sind zu wenig Sitzgelegenheiten vorhanden, wenn man nicht gerade auf Picknick eingestellt ist. Lediglich in der Nähe der Grillstelle sind einige Sitzsteine und eine Bank. Auch bei den Auto-Stellplätzen sieht es hier schlechter aus.