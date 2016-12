Grenzach-Wyhlen. Unbekannte Täter haben zwischen Heiligabend und Dienstagmorgen versucht, in ein Getränkelager an der Markgrafenstraße einzubrechen. Mit einem Werkzeug versuchten die Diebe das Rolltor aufzuhebeln, was laut Polizeibericht jedoch nicht gelang. Am Tor entstand geringer Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen unter Tel. 07624/98 900 entgegen.