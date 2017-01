Von Tim Nagengast

Die Grenzacher Bärenfelsschule nimmt wie geplant mit Beginn des neuen Schuljahres ab Mitte September den offenen Ganztagesbetrieb auf. Da der Beratungsbedarf von Seiten der Eltern sehr hoch ist, hat die Schule für den 30. Januar einen für jedermann öffentlichen Infoabend vorbereitet.

Grenzach-Wyhlen. Zwar wird Rektor Michael Weber die Ganztagesgrundschule selbst nicht mehr leiten – er geht im Sommer in den Ruhestand –, gleichwohl will er das Projekt gemeinsam mit seinem Kollegium noch auf sichere Beine stellen und zu einem „Erfolgsmodell“ machen, wie er beim gestrigen Pressegespräch verriet. Ein Faltblatt ist bereits fertiggestellt, in dem exakt erläutert wird, was die Ganztagesgrundschule in „Wahlform“ ist und welche Angebote die Bärenfelsschule Eltern und Schülern in diesem Zusammenhang machen wird. Beim Infoabend werden die Vor- und Nachmittagsangebote erläutert und dargelegt, wie die Tagesstruktur der Bärenfelsschüler künftig aussehen wird.

Angebot auch für Kinder aus Wyhlen offen

Wichtig: Die Grenzacher Ganztagesschule ist offen für alle Kinder aus der Doppelgemeinde. Der Antrag auf Wechsel des Schulbezirkes ist laut Weber eine reine Formsache, wenn man als Wyhlener beispielsweise angibt, für sein Kind einen Ganztagesplatz zu wünschen. Damit der Schule die entsprechenden Lehrerstunden zugewiesen werden, ist es wichtig, dass alle Eltern, die ihre Kinder im Ganztagesbetrieb haben wollen, dies bis zum Stichtag 10. März anmelden. „Das gilt auch für Kinder, die unsere Schule bereits jetzt besuchen und zum neuen Schuljahr einen Ganztagesplatz bekommen sollen“, unterstreicht Weber.

Gemeinsamer Unterricht am Vormittag

Da die Bärenfelsschule ab September sowohl Halb- als auch Ganztagesschule ist, findet der Unterricht gemeinsam für alle Kinder am Vormittag statt. Dritt- und Viertklässler haben auch einmal pro Woche an einem Nachmittag eine Doppelstunde. Um die Kernzeitbetreuung am Morgen und in der Mittagspause kümmert sich im Auftrag der Förderverein Kinder, Jugend und Kultur, den die Gemeinde dafür als Kooperationspartner gewonnen hat (wir berichteten).

Nachmittagsprogramm mit Kooperationspartnern

Ansonsten gestaltet sich das Nachmittagsprogramm abwechslungsreich. So gibt es fixe Lernzeiten für die Ganztagesschüler und danach bunt gemischte Angebote. Wie Rektor Weber berichtet, hat er bereits Zusagen vom Handballklub, der VHS und einigen Privatpersonen, die entsprechende Angebote bereitstellen wollen und diese natürlich vergütet bekommen. Auch die Gemeindebücherei sei mit im Boot, freut sich Weber. Ansonsten würden aktuell noch einige Gespräche mit weiteren Vereinen geführt, ergänzt er.

Mensa soll bereits im September öffnen

Dank der laufenden Abwicklung des Werkrealschulzweiges gestaltet sich die Raumsituation für die künftige Ganztages-Grundschule recht komfortabel, was dem Bedarf an zusätzlichen Schul-, Spiel- und Ruhebereichen entgegen kommt. Die Vorbereitungen zum Bau der notwendigen Mensa haben bereits begonnen. Wobei der Zeitplan durchaus ambitioniert ist. Die Mensa soll nämlich bereits zum 11. September den Betrieb aufnehmen können.

Sponsoren für neues Außengelände gesucht

Auch das Außengelände soll in weiteren Schritten an die Erfordernisse der neuen Zeit angepasst werden. Rektor Weber will diesbezüglich sowohl mit der Gemeinde als auch potenziellen Sponsoren sprechen, die einen Beitrag zur Attraktivitätssteigerung des Außenbereichs der von rund 250 Kindern besuchten Schule leisten wollen.

Ein Informationsabend zum Thema Ganztagesgrundschule in Wahlform in Grenzach findet am Montag, 30. Januar, ab 19 Uhr im Haus der Begegnung statt. Es sprechen Vertreter der Bärenfelsschule, des Fördervereins Kinder, Jugend und Kultur sowie der Gemeinde. Die Veranstaltung ist offen für alle interessierten Eltern der Grundschulen und der Kindergärten in Grenzach und Wyhlen.