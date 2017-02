Der rege Austausch zwischen Grenzach-Wyhlen und seinen Partnergemeinden soll auch im neuen Jahr durch zahlreiche Aktionen mit Leben erfüllt werden. Das Komitee für Städtepartnerschaften mit Ingeborg Staab und Walter Schwarz an der Spitze hat ein umfangreiches Programm geschnürt. Darin finden sich auch wieder die beliebten Sommersprachkurse.

Grenzach-Wyhlen (ov/tn). Seit 1990 ist die Gemeinde Grenzach-Wyhlen mit Pietrasanta in der Toskana verschwistert. Beste Kontakte bestehen seither darüber hinaus auch nach Villeparisis (Frankreich), Ecaussinnes (Belgien), Létavertes (Ungarn) und Sacueni (Rumänien). Viele persönliche Kontakte und Freundschaften sind in diesen Jahren entstanden und werden intensiv gepflegt.

Die Gemeinde Grenzach-Wyhlen und das Partnerschaftskomitee rufen die Einwohner dazu auf, sich auch dieses Jahr aktiv an den Partnerschaften zu beteiligen, die Kontakte mit Leben zu erfüllen und die Möglichkeiten zu nutzen, dadurch den europäischen Gedanken zu leben.

Fahrt nach Ecaussinnes

Das Jahresprogramm hat bereits begonnen. So weilten Vertreter aus Grenzach-Wyhlen vor rund drei Wochen in Sacueni und besuchten dort den Wohltätigkeitsball zugunsten des Kinderheims (wir berichteten). Des Weiteren liegt eine Einladung aus Ecaussinnes vor, um vom 17. bis 19. März das neue „Comité de Jumelage d’Ecaussinnes“ unter der Leitung von Mélanie Detournay sowie die Gegend in und um die Stadt bei Brüssel kennenzulernen.

„Hörnle-Cup“

Für die 14. Auflage des Fußballturniers für junge Menschen ab 14 Jahren um den „Hörnle-Cup“ in Grenzach-Wyhlen sind zwei Mannschaften aus den Partnerstädten – jeweils vier Spieler und ein Torwart sowie ein Begleiter für jede Gruppe – eingeladen worden. Veranstalter sind das Jugendreferat der Gemeinde Grenzach-Wyhlen in Kooperation mit dem Jugendmigrationsdienst des Caritasverbandes und der SG Grenzach-Wyhlen. Der „Hörnle-Cup“ findet am Samstag, 18. März, in der Hochrheinhalle Wyhlen statt. Bis zum 10. März kann man sich noch anmelden.

Sportler in Pietrasanta

Die Grenzacher Leichtathleten fahren während der Osterferien vom 7. bis 14. April nach Pietrasanta ins Trainingslager. Es gibt zwölf Plätze für Jugendliche im Alter von 13 bis 18 Jahren sowie drei Begleiter.

Markt in Ecaussinnes

In Ecaussinnes findet am Sonntag, 30. April, der Kunst-und Handwerkermarkt statt. Standanmeldungen sind ab sofort möglich.

Musikfestival der Partnerstädte

In Pietrasanta geht vom 28. April bis zum 1. Mai das Musikfestival der Partnerstädte über die Bühne. Eingeladen sind jeweils drei Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren und ein Begleiter aus jeder Partnerstadt. Vorgesehen ist ein abendliches Konzert mit den jeweiligen Instrumenten der Jugendlichen – einzeln oder in der Gruppe – entweder in der Eingangshalle des Rathauses von Pietrasanta oder im Saal S. Annunziata in San Agostino. Am Sonntag wird in Tonfano beim Fest „Marina in Fiore“ gespielt. Die Unterbringung erfolgt in Gastfamilien.

Interessierte Jungmusiker aus Grenzach-Wyhlen können sich bis zum 20. Februar anmelden. Die geplanten Stücke sind bis zum 30. März zu nennen.

Studienfahrten

Auch heuer sind wieder Studien- beziehungsweise Abschlussfahrten der Schüler des Lise-Meitner-Gymnasiums und der Realschule nach Pietrasanta geplant. Sie finden vom 29. Mai bis 2. Juni statt. Reise, Unterbringung und Programm organisieren die Schulen wieder selbst; gewünscht werden Kontakte vor Ort mit Jugendlichen aus Pietrasanta und der Gemeindeverwaltung. Dieses Anliegen wurde auch der Komiteevorsitzenden in Pietrasanta, Daniela Zalcetti, übermittelt und positiv bestätigt.

Sprach- und Erlebniskurse

Vom 9. bis 16. Juli werden in Grenzach-Wyhlen wieder Sommersprach- und Erlebniskurse für jeweils sechs Jugendliche aus jeder Partnerstadt im Alter von 14 bis 17 Jahren mit ihren Begleitern angeboten. Vormittags nehmen die Besucher am Unterricht teil, nachmittags stehen Freizeitsport wie Schwimmen, Klettern, Bootfahren, Wandern sowie Exkursionen nach Basel, Freiburg, zum Bodensee oder in den Schwarzwald auf dem Programm. Wie immer erfolgt die Unterbringung in Gastfamilien. Wer einen Gastschüler für eine Woche aufnehmen möchte, kann sich ab jetzt bis zum 30. Mai beim Komitee für Städtepartnerschaften anmelden.

Sprachkurse in Pietrasanta und Ecaussinnes

Wieder im Angebot sind dieses Jahr die Sommersprachkurse in Pietrasanta und Ecaussinnes. Für Pietrasanta steht der Termin bereits fest: 16. bis 23. Juli. Anmeldungen sind ab sofort beim Komitee für Städtepartnerschaften möglich. Der Kurstermin in Ecaussinnes steht noch aus.

Grenzach-Wyhlen richtet Jahrestagung aus

Die Jahrestagung der Partnerstädte zur Absprache des Programms für 2018 und zur Pflege der städtepartnerschaftlichen Beziehungen findet vom 20. bis 22. Oktober in Grenzach-Wyhlen statt. Eingeladen sind jeweils vier Vertreter aus jeder Partnerstadt (Bürgermeister, Gemeindeverwaltung, Komitee). Die Unterbringung erfolgt im Hotel oder in Gastfamilien. Zusagen aus Pietrasanta und Ecaussinnes liegen bereits vor.

Wer sich für eine der genannten Aktionen interessiert oder sich beispielsweise als Gastgeber engagieren will, kann sich direkt an das Partnerschaftskomitee wenden. E-Mail: staepa@grenzach-wyhlen.de.