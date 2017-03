Die Guggemusik „Node Chaode“ aus Grenzach braucht Verstärkung. Für alle, die Interesse haben und es mal ausprobieren wollen, findet am Freitag, 17. März, eine „offene Probe“ statt. Der Proberaum der „Chaode“ befindet sich bei der Firma Rutschmann, Gewerbestraße 14 in Herten. Beginn ist um 20 Uhr. Vorsitzender Michael „Micki“ Häusel und Musikchef Christian Förster freuen sich auf viele Interessierte, die Lust auf Guggemusik haben „und mit dem verrückten Haufen unvergessliche Stunden verbringen wollen“. Gesucht werden in erster Linie neue Trompeten-, Posaunen- und Kesselspieler. „Über alles andere müsste man reden. Aber auch Interessierte ohne musikalische Vorkenntnisse sind willkommen“, sagt Förster. Die „Chaode“ informieren am Freitag zudem über Veranstaltungen, Auftritte, Finanzielles und andere Dinge. Sie bitten um Anmeldung über Facebook (www.facebook.com/events/38573331 8469235/) oder per E-Mail an musikcheff1@node-chaode.de, um besser planen zu können. Unser Foto entstand nach dem Wyhlener Nachtumzug. Foto: Tim Nagengast