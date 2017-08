Grenzach-Wyhlen Hoffmann zum Thema Handwerk

17:43 Gauland spricht über "Entsorgung" von Özoguz - Union und SPD entsetzt

17:41 Erster Prozess zu G20-Krawallen - Zwei Jahre und sieben Monate Haft

17:39 Neue Brexit-Verhandlungen beginnen mit Besorgnis

Brüssel - Zum Auftakt der dritten Runde der Verhandlungen über den EU-Austritt Großbritanniens hat sich der EU-Chefunterhändler Michel Barnier unzufrieden mit den bisherigen Fortschritten gezeigt. Er sei besorgt, sagte er mit Blick auf den Verhandlungsstand. Die Briten müssten endlich dafür sorgen, dass es Klarheit über ihre Positionen gebe. Die bislang vorgelegten Papiere reichen demnach nicht aus. Der britische Verhandlungsführer David Davis forderte hingegen die EU-Seite zu mehr "Flexibilität und Vorstellungskraft" auf. Nur so könnten Fortschritte erzielt werden.

16:49 Verbrennungsmotor: Einstieg in Ausstieg für Grüne Koalitionsbedingung

Berlin - Die Grünen haben in der Abgasaffäre den "Einstieg in den Ausstieg" aus dem Verbrennungsmotor zur Bedingung für eine Koalition erklärt - nennen das Jahr 2030 dafür aber nicht ausdrücklich als rote Linie. Die nächste deutsche Bundesregierung müsse den Diesel sauber bekommen und sie müsse zugleich den Einstieg in den Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor beschließen. Das sagte Parteichef und Spitzenkandidat Cem Özdemir. CSU-Chef Horst Seehofer hatte erklärt, ein Verbot des Verbrennungsmotors sei mit seiner Partei nicht zu machen.